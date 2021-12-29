https://uz.sputniknews.ru/20211229/pochemu-iz-teatra-v-astane-ekstrenno-evakuiruyut-lyudey---video-21999974.html
Почему из театра в Астане экстренно эвакуируют людей — видео
Почему из театра в Астане экстренно эвакуируют людей — видео
В 12:00 здесь должно было состояться детское новогоднее представление - балет "Щелкунчик". Но его отменили из-за сообщения о взрывном устройстве.
2021-12-29T12:37+0500
2021-12-29T12:37+0500
2021-12-29T12:42+0500
в мире
казахстан
эвакуация
театр
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Из здания театра "Астана Опера" в Казахстане в экстренном порядке эвакуировали зрителей и сотрудников. Эту информацию подтвердили в пресс-службе самого театра.Что происходит там прямо сейчас выяснил корреспондент Sputnik Казахстан.Сегодня, 29 декабря, в 11:45, появилась информация, что в театре может находиться самодельное взрывное устройство.Между тем, согласно афише, в 12:00 здесь должно было состояться детское новогоднее представление — балет "Щелкунчик".В данный момент правоохранители проводят экспертизу обнаруженного устройства. "Мы пришли на балет "Щелкунчик". За полчаса до начала представления сделали объявление, что надо срочно покинуть здание. Сказали, это не учение. Здесь почти все зрители - это женщины с детьми. Нам пришлось срочно брать вещи из гардероба и стоим на улице с детьми", — сообщил Sputnik Казахстан один из очевидцев происходящего.По словам родителей, эвакуированные дети находятся в медицинском центре, который расположен поблизости.
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казахстан, эвакуация, театр
Почему из театра в Астане экстренно эвакуируют людей — видео
12:37 29.12.2021 (обновлено: 12:42 29.12.2021)
В 12:00 здесь должно было состояться детское новогоднее представление - балет "Щелкунчик". Но его отменили из-за сообщения о взрывном устройстве.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Из здания театра "Астана Опера" в Казахстане в экстренном порядке эвакуировали зрителей и сотрудников. Эту информацию подтвердили в пресс-службе самого театра.
Что происходит там прямо сейчас выяснил корреспондент Sputnik Казахстан
.
Сегодня, 29 декабря, в 11:45, появилась информация, что в театре может находиться самодельное взрывное устройство.
Между тем, согласно афише, в 12:00 здесь должно было состояться детское новогоднее представление — балет "Щелкунчик".
В данный момент правоохранители проводят экспертизу обнаруженного устройства.
"Мы пришли на балет "Щелкунчик". За полчаса до начала представления сделали объявление, что надо срочно покинуть здание. Сказали, это не учение. Здесь почти все зрители - это женщины с детьми. Нам пришлось срочно брать вещи из гардероба и стоим на улице с детьми", — сообщил Sputnik Казахстан
один из очевидцев происходящего.
По словам родителей, эвакуированные дети находятся в медицинском центре, который расположен поблизости.