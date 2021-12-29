https://uz.sputniknews.ru/20211229/polsha-gotova-otpravit-pod-zemlyu-nemetskiy-gorod-22000569.html

Польша готова отправить под землю немецкий город

Польша готова отправить под землю немецкий город

Чрезвычайно интересные новости приходят из Польши. Там рабочие угледобывающих компаний — в частности, Польской горнодобывающей группы (PGG) — устраивают акции протеста в лучших традициях российской действительности образца 1990-х.

2021-12-29T13:29+0500

2021-12-29T13:29+0500

2021-12-29T13:29+0500

колумнисты

польша

город

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На прошлой неделе шахтеры на сутки перекрывали железнодорожную ветку, соединяющую шахту "Пяст-Земовит" с ближайшей электростанцией, а вчера представители профсоюза PGG встречались с руководством компании и заместителем министра госактивов для обсуждения своих требований по заработной плате. Если переговоры провалятся, будет объявлена забастовка, а с января будет организована блокада отгрузок угля с шахт.Причина столь радикальных шагов местных шахтеров лежит на поверхности, но простой она кажется лишь на первый взгляд. Профсоюз "Солидарность" — это крупнейшее профессиональное объединение в стране, представляющее интересы нескольких десятков тысяч горняков. При этом в Польше, в отличие от других стран, где роль профсоюзов за последние десятилетия снизилась, подобные объединения по-прежнему играют значительную роль и вполне обосновано. России незачем морозить Европу — она справляется сама >>Польская энергетика и экономика тотально зависимы от угля. По состоянию на осень прошлого года на базе каменного и бурого угля производилось почти 80 процентов польского электричества. Несложно подсчитать, что ископаемое топливо обеспечивает нормальную жизнь более чем тридцати миллионам поляков.Польша — абсолютный лидер Евросоюза по добыче каменного угля. В 2020 году местные горняки подняли на-гора 56 миллионов тонн каменного угля, что составляет 96 процентов всей европейской добычи. Для сравнения: соседняя Чехия, стоящая на следующей ступени пьедестала, добыла всего два миллиона тонн.С бурым углем ситуация несколько иная. Поляки в добыче лигнитов занимают второе место в ЕС с показателем 23 миллиона тонн, уступая лишь Германии, где для нужд энергетики и химической промышленности производится более ста миллионов тонн бурого угля в год.Но, во-первых, Берлин активно сворачивает это направление работы, сократив добычу с 2015 года почти вдвое, а во-вторых — ФРГ является главным донором общего европейского бюджета, ежегодно перечисляя более тридцати миллиардов евро (и Брюссель просит увеличить взнос еще на тринадцать миллиардов). Говоря совсем просто, Германия может себе позволить так называемый зеленый энергопереход, а поляки — нет. Поэтому ничего удивительного, что внутри самой Польши сохранение добычи угля массово продвигается на всех уровнях общества. В поддержку национального углепрома выступают профильные компании, профсоюзы и даже популярные актеры и музыканты.На международной арене Польша, невзирая на постоянно возрастающее давление Брюсселя, продолжает упорно уклоняться от принятия любых обязательств, связанных с декарбонизацией. Более того, в 2018 году на конференции ООН COP24, посвященной борьбе с изменениями климата и проходившей в польском Катовице, президент страны Анджей Дуда с высокой трибуны заявил, что у Польши нет планов полного отказа от добычи и сжигания угля и все соответствующие промышленно-производственные цепочки сохранятся как минимум в следующие двести лет.Европа обречена платить России: будет дорого >> Однако Варшава, будучи критически зависимой от денег из евросоюзного центра, вынуждена хотя бы имитировать борьбу за экологию — что тут же выливается в забастовки горняков.Год назад, зимой 2020-го, представители трехсот шахтерских профсоюзов перекрывали железнодорожные пути в районе города Славкув в Шленском воеводстве, протестуя против закупок угля в России.Варшава тогда, сократив собственную добычу и нарастив закупки за рубежом, пыталась показать, что она придерживается общеевропейского климатического курса, но ответный ход профсоюзов мгновенно расставил все по своим местам. Всем польским государственным компаниям было запрещено импортировать уголь из России, а показатели собственной добычи вернулись на прежний уровень.Если их требования не будут услышаны, горняки обещают с 4 января полностью прекратить отгрузки топлива на электростанции. Фактически власти поставлен ультиматум: либо она сохраняет отрасль, гарантируя рабочие места и рост доходов, либо страну ждет энергетический коллапс.И есть все основания полагать, что движение профсоюзов вновь возьмет верх.Наиболее показательным примером того, что в польском правительстве прекрасно понимают безальтернативность дальнейшего курса национальной энергетики, служит ситуация вокруг угольного разреза "Туров". Он расположен на стыке границ трех государств: Польши, Германии и Чехии — от карьера до немецкого Дрездена, к примеру, всего восемьдесят километров по прямой. На "Турове", чьи балансные запасы оцениваются в более чем 700 миллионов тонн лигнитов, ежегодно добывается 27 миллионов тонн угля, что обеспечивает топливом электростанцию мощностью 1,9 гигаватта в соседнем городке Богатыня.В Европе зимой попробуют жить без электричества >>В свое время официальная Варшава громко приветствовала планы Германии и Чехии свернуть собственную угледобычу. Более того, польское правительство не только тщательно следило, но и не забывало напоминать Берлину и Праге о выполнении взятых на себя экологических обязательств. Именно Польша была в числе тех, кто оспаривал под предлогом опасности техногенной катастрофы строительство двух энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш".При этом команда Анджея Дуды категорически отказывается от любых аналогичных требований, предъявляемых к Польше. В марте 2020 года польское правительство продлило управляющей компании Polska Grupa Energetyczna лицензию на недропользование, разрешив добычу угля на "Турове" аж до 2044 года. Это решение сразу же опротестовали власти Чехии, которую активно поддерживала Германия. Представители близлежащих регионов представили заключение геологов о том, что дальнейшая отработка "Турова" приведет к необратимым изменениям геологической структуры, включая водоносные слои, а в немецком городке Циттау под землю уже сейчас уходят целые дома.Чехия обратилась в Европейский суд, который в сентябре вынес решение в пользу Праги, — и это был первый случай в истории, когда постановление суда, касающееся вопросов защиты экологии, было вынесено по иску одного члена ЕС к другому. Согласно ему Польша обязана немедленно закрыть угольный разрез, а за каждый день неисполнения решения Варшава обязана выплачивать штраф в размере пятисот тысяч евро, но поляки и тут оказались верны себе: просто отказались платить.Как упоминалось выше, локальная ситуация в небольшом польском шахтерском городке имеет гораздо более глубокие корни и показывает ту сложность, с которой Евросоюз мучительно удерживается в установленных границах и рамках. В европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин >>Образ единой европейской семьи, куда включили целую кучу русофобских и одновременно очень бедных стран, трещит по швам, а вместе с ним прахом идут и все попытки привести к общему знаменателю энергетику стран с разным уровнем развития экономики и наличия ресурсов. Текущая зима уже показала, что без поставок российского газа Европа может отапливаться разве что банкнотами, и нет никаких сомнений, что каждое правительство в ЕС сделало соответствующие выводы.Потому можно с полным основанием утверждать, что Польша и дальше будет добывать уголь, срывая все планы Евросоюза по декарбонизации и являясь наглядным примером того, насколько могут пострадать национальные интересы, если вместо тебя их определяют другие.Источник: РИА Новости

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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польша, город