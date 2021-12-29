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https://uz.sputniknews.ru/20211229/rixsi-ibroximova-otmechaet-84-letie--22000197.html
Рихси Иброхимова отмечает 84-летие
Рихси Иброхимова отмечает 84-летие
Свою творческую карьеру известная актриса начала в 1956 году в драматургическом театре имени Хамзы (Узбекский национальный театр). 29.12.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
актриса
день рождения
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Рихси Иброхимова отмечает день рождения - ей исполнилось 84 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии. Известная актриса родилась 29 декабря 1937 года в Ташкенте. Она окончила актерский факультет Ташкентского театрального института. Свою актерскую карьеру Иброхимова начала в 1956 году в драматургическом театре имени Хамзы (Узбекский национальный театр).Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото &gt;&gt;В 1979 году ей было присвоено звание Народной артистки Узбекской ССР. Также она награждена тремя орденами: “Эл-юрт ҳурмати” (2011), “Фидокорона хизматлари учун” (2020), “Меҳнат шуҳрати” (1997). Рихси Иброхимова снялась во многих известных кинокартинах, в частности: “Шум бола”, “Келинлар қўзғолони”, “Фаришта оловда”, “Шайтанат”, “Анора”, “Кечиккан ҳаёт”, “Тубанлик”.
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актриса, день рождения

Рихси Иброхимова отмечает 84-летие

12:43 29.12.2021 (обновлено: 12:46 29.12.2021)
© Агентство кинематографии Рихси Иброхимова
Рихси Иброхимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Агентство кинематографии
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Свою творческую карьеру известная актриса начала в 1956 году в драматургическом театре имени Хамзы (Узбекский национальный театр).
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Рихси Иброхимова отмечает день рождения - ей исполнилось 84 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.
Известная актриса родилась 29 декабря 1937 года в Ташкенте. Она окончила актерский факультет Ташкентского театрального института.
Свою актерскую карьеру Иброхимова начала в 1956 году в драматургическом театре имени Хамзы (Узбекский национальный театр).
Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото >>
В 1979 году ей было присвоено звание Народной артистки Узбекской ССР. Также она награждена тремя орденами: “Эл-юрт ҳурмати” (2011), “Фидокорона хизматлари учун” (2020), “Меҳнат шуҳрати” (1997).
Рихси Иброхимова снялась во многих известных кинокартинах, в частности: “Шум бола”, “Келинлар қўзғолони”, “Фаришта оловда”, “Шайтанат”, “Анора”, “Кечиккан ҳаёт”, “Тубанлик”.
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