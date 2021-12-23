https://uz.sputniknews.ru/20211223/galina-melnikova-otmechaet-85-letie--foto-21913359.html

Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото

Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото

Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.

2021-12-23T13:23+0500

2021-12-23T13:23+0500

2021-12-23T14:05+0500

общество

галина мельникова

день рождения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21913326_351:40:1280:562_1920x0_80_0_0_1d0b83bdd94c3b6cf422751003a1b624.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Знаменитая диктор советского и узбекского телевидения Галина Мельникова отмечает 85-летие, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "Более 60 лет Галина Витальевна посвятила своему любимому делу, завоевав своим обаянием, яркой индивидуальностью и незабываемым голосом любовь и признание нескольких поколений телезрителей. На ее передачах воспитывалась целая плеяда талантливых журналистов и ведущих", - информируют в российском диппредставительстве.Галина Мельникова родилась 23 декабря 1936 года. Она является диктором высшей категории. С 1956-го работала на телевидении. На протяжении многих лет вела программу "Ахборот", а также торжественные и праздничные мероприятия. Диктору Галине Мельниковой присвоено звание "Народный артист" >>Награждена орденом "Дустлик" ("Дружба"), российской медалью "А.С. Пушкин", удостоена национальной премии "Олтин калам". Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.Владимир Путин наградил диктора Галину Мельникову Орденом Дружбы >>Ранее Галина Мельникова дала большое интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан. Она рассказала о том, как мечтая стать медиком, случайно попала в профессию диктора и осталась верна ей на всю жизнь, о поездке в Беслан, а также о своем последнем эфире на телевидении в качестве диктора.Читайте также:Мельникова: я вижу, что люди разных национальностей хотят объединяться >>Два юбилея Галины Мельниковой: знаменитая диктор рассказала о жизни в эфире и за кадром >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

галина мельникова, день рождения