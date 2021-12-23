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Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото
Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото
Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.
2021-12-23T13:23+0500
2021-12-23T14:05+0500
общество
галина мельникова
день рождения
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Знаменитая диктор советского и узбекского телевидения Галина Мельникова отмечает 85-летие, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "Более 60 лет Галина Витальевна посвятила своему любимому делу, завоевав своим обаянием, яркой индивидуальностью и незабываемым голосом любовь и признание нескольких поколений телезрителей. На ее передачах воспитывалась целая плеяда талантливых журналистов и ведущих", - информируют в российском диппредставительстве.Галина Мельникова родилась 23 декабря 1936 года. Она является диктором высшей категории. С 1956-го работала на телевидении. На протяжении многих лет вела программу "Ахборот", а также торжественные и праздничные мероприятия. Диктору Галине Мельниковой присвоено звание "Народный артист" &gt;&gt;Награждена орденом "Дустлик" ("Дружба"), российской медалью "А.С. Пушкин", удостоена национальной премии "Олтин калам". Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.Владимир Путин наградил диктора Галину Мельникову Орденом Дружбы &gt;&gt;Ранее Галина Мельникова дала большое интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан. Она рассказала о том, как мечтая стать медиком, случайно попала в профессию диктора и осталась верна ей на всю жизнь, о поездке в Беслан, а также о своем последнем эфире на телевидении в качестве диктора.Читайте также:Мельникова: я вижу, что люди разных национальностей хотят объединяться &gt;&gt;Два юбилея Галины Мельниковой: знаменитая диктор рассказала о жизни в эфире и за кадром &gt;&gt;
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галина мельникова, день рождения

Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото

13:23 23.12.2021 (обновлено: 14:05 23.12.2021)
© SputnikГалина Мельникова
Галина Мельникова - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik
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Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Знаменитая диктор советского и узбекского телевидения Галина Мельникова отмечает 85-летие, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане.
"Более 60 лет Галина Витальевна посвятила своему любимому делу, завоевав своим обаянием, яркой индивидуальностью и незабываемым голосом любовь и признание нескольких поколений телезрителей. На ее передачах воспитывалась целая плеяда талантливых журналистов и ведущих", - информируют в российском диппредставительстве.
Галина Мельникова родилась 23 декабря 1936 года. Она является диктором высшей категории. С 1956-го работала на телевидении. На протяжении многих лет вела программу "Ахборот", а также торжественные и праздничные мероприятия.
Диктору Галине Мельниковой присвоено звание "Народный артист" >>
Награждена орденом "Дустлик" ("Дружба"), российской медалью "А.С. Пушкин", удостоена национальной премии "Олтин калам".
Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.
Владимир Путин наградил диктора Галину Мельникову Орденом Дружбы >>
Ранее Галина Мельникова дала большое интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан. Она рассказала о том, как мечтая стать медиком, случайно попала в профессию диктора и осталась верна ей на всю жизнь, о поездке в Беслан, а также о своем последнем эфире на телевидении в качестве диктора.
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Два юбилея Галины Мельниковой: знаменитая диктор рассказала о жизни в эфире и за кадром >>
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