https://uz.sputniknews.ru/20211223/galina-melnikova-otmechaet-85-letie--foto-21913359.html
Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото
Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото
Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.
2021-12-23T13:23+0500
2021-12-23T13:23+0500
2021-12-23T14:05+0500
общество
галина мельникова
день рождения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21913326_351:40:1280:562_1920x0_80_0_0_1d0b83bdd94c3b6cf422751003a1b624.jpg
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Знаменитая диктор советского и узбекского телевидения Галина Мельникова отмечает 85-летие, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "Более 60 лет Галина Витальевна посвятила своему любимому делу, завоевав своим обаянием, яркой индивидуальностью и незабываемым голосом любовь и признание нескольких поколений телезрителей. На ее передачах воспитывалась целая плеяда талантливых журналистов и ведущих", - информируют в российском диппредставительстве.Галина Мельникова родилась 23 декабря 1936 года. Она является диктором высшей категории. С 1956-го работала на телевидении. На протяжении многих лет вела программу "Ахборот", а также торжественные и праздничные мероприятия. Диктору Галине Мельниковой присвоено звание "Народный артист" >>Награждена орденом "Дустлик" ("Дружба"), российской медалью "А.С. Пушкин", удостоена национальной премии "Олтин калам". Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.Владимир Путин наградил диктора Галину Мельникову Орденом Дружбы >>Ранее Галина Мельникова дала большое интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан. Она рассказала о том, как мечтая стать медиком, случайно попала в профессию диктора и осталась верна ей на всю жизнь, о поездке в Беслан, а также о своем последнем эфире на телевидении в качестве диктора.Читайте также:Мельникова: я вижу, что люди разных национальностей хотят объединяться >>Два юбилея Галины Мельниковой: знаменитая диктор рассказала о жизни в эфире и за кадром >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21913326_323:0:1280:718_1920x0_80_0_0_7e28802c0b25bf3e67fddcf1611cddef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
галина мельникова, день рождения
Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото
13:23 23.12.2021 (обновлено: 14:05 23.12.2021)
Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Знаменитая диктор советского и узбекского телевидения Галина Мельникова отмечает 85-летие, сообщает
пресс-служба посольства России в Узбекистане.
"Более 60 лет Галина Витальевна посвятила своему любимому делу, завоевав своим обаянием, яркой индивидуальностью и незабываемым голосом любовь и признание нескольких поколений телезрителей. На ее передачах воспитывалась целая плеяда талантливых журналистов и ведущих", - информируют в российском диппредставительстве.
Галина Мельникова родилась 23 декабря 1936 года. Она является диктором высшей категории. С 1956-го работала на телевидении. На протяжении многих лет вела программу "Ахборот", а также торжественные и праздничные мероприятия.
Награждена орденом "Дустлик" ("Дружба"), российской медалью "А.С. Пушкин", удостоена национальной премии "Олтин калам".
Указом президента Шавката Мирзиёева от 23 декабря 2016 года Галине Мельниковой присвоено звание "Народного артиста Узбекистана". В этот день она праздновала 80-летие.
Ранее Галина Мельникова дала большое интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
. Она рассказала о том, как мечтая стать медиком, случайно попала в профессию диктора и осталась верна ей на всю жизнь, о поездке в Беслан, а также о своем последнем эфире на телевидении в качестве диктора.