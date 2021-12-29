https://uz.sputniknews.ru/20211229/stanu-chempionom-kak-abdusattarov-predskazal-pobedu-v-intervyu-sputnik-21998282.html

"Стану чемпионом": как Абдусатторов предсказал победу в интервью Sputnik

"Стану чемпионом": как Абдусатторов предсказал победу в интервью Sputnik

Еще в 2017-м он обещал войти в список лучших гроссмейстеров мира. И у него это получилось. Как узбекистанец предсказывал свой успех — вспоминаем в обзоре.

2021-12-29T11:55+0500

2021-12-29T11:55+0500

2021-12-29T12:05+0500

общество

sputnik

победа

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1d/21998405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6f47186cdefc5d5bf1fac3c6a978610.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекский шахматист Нодир Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.Интересно, что свою победу 17-летний молодой человек предсказывал еще в 2017 году.Тогда, в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан, юный гроссмейстер рассказывал о пользе шахмат, о многочисленных победах и наградах, а также о своей заветной мечте.Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира >>В семье чемпиона мира шахматами увлекались всегда. Родители Нодира делились с корреспондентом Sputnik историей о том, как мальчик их полюбил. По их словам, никто никогда не учил мальчика каким-то фирменным ходам — Нодир сам познал все тонкости игры, просто наблюдая дома за игрой старших. Своим кумиром тогда еще 13-летний Нодир называл пятикратного чемпиона мира, норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.Накануне узбекистанец переиграл норвежца, что стало не только большим событием на чемпионате, но и личной победой Нодира. Причем интересно, что подросток использовал против Карлсена ту же тактику, которой придерживался сам оппонент в матчах с соперниками.Нодир с ранних лет знает, что за каждым успехом стоит большой труд.Нодир признавался, что на международных турнирах после каждого хода порой требуется подумать около часа, чтобы рассчитать дальнейшую стратегию партии. Зачастую приходится оценить до 50 вариантов.В своем будущем будущий чемпион не сомневался: еще в 2017-м он твердо поставил себе задачу через 5 лет войти в список 200 лучших гроссмейстеров мира.Сегодня он уже является самым молодым чемпионом мира по быстрым шахматам в истории.Поздравление МирзиёеваЗа победами юного гроссмейстера всегда внимательно следил президент Шавкат Мирзиёев. В 2017 году он поздравил Абдусатторов и вручил ценный подарок.Этот раз не стал исключением. Узбекский лидер и вся делегация с большим интересом наблюдали за игрой онлайн в самолете, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ.Полное интервью Абдусатторова, которое он давал Sputnik Узбекистан, можно прочитать по ссылке.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik, победа, интервью