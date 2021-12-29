Общество
"Стану чемпионом": как Абдусатторов предсказал победу в интервью Sputnik
11:55 29.12.2021 (обновлено: 12:05 29.12.2021)
В 2017-м будущий чемпион давал интервью Sputnik, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. Как узбекистанец предсказал свой успех — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекский шахматист Нодир Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.
Интересно, что свою победу 17-летний молодой человек предсказывал еще в 2017 году.
Тогда, в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан, юный гроссмейстер рассказывал о пользе шахмат, о многочисленных победах и наградах, а также о своей заветной мечте.
© Фото из личного архиваНодир Абдусатторов
Нодир Абдусатторов
© Фото из личного архива
В семье чемпиона мира шахматами увлекались всегда.
Родители Нодира делились с корреспондентом Sputnik историей о том, как мальчик их полюбил.
По их словам, никто никогда не учил мальчика каким-то фирменным ходам — Нодир сам познал все тонкости игры, просто наблюдая дома за игрой старших.
"Играя в шахматы, можно быстрее научиться считать, прибавлять и отнимать", — говорил Абдусатторов.
Своим кумиром тогда еще 13-летний Нодир называл пятикратного чемпиона мира, норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.
Накануне узбекистанец переиграл норвежца, что стало не только большим событием на чемпионате, но и личной победой Нодира.
Причем интересно, что подросток использовал против Карлсена ту же тактику, которой придерживался сам оппонент в матчах с соперниками.
What a big result for the 17-year-old Uzbek phenom Nodirbek Abdusattorov. He downed the World Champion in the same style that Magnus Carlsen has been famed for defeating his opponents!— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 28, 2021
Watch the full game video: https://t.co/srFU5YBedU pic.twitter.com/TkTQYrJ8ol
Нодир с ранних лет знает, что за каждым успехом стоит большой труд.
"Сначала на тренировки я выделял 1-2 часа в день. После того как получил титул профессионала, стал заниматься еще больше, — признается юный гроссмейстер. — Чтобы освоить шахматы, нужно постоянно работать, анализировать ошибки. Если проигрываю на каком-то турнире, мы с тренером разбираем всю игру, выявляем допущенные ошибки", — рассказывал в интервью Sputnik узбекистанец.
Нодир признавался, что на международных турнирах после каждого хода порой требуется подумать около часа, чтобы рассчитать дальнейшую стратегию партии. Зачастую приходится оценить до 50 вариантов.
В своем будущем будущий чемпион не сомневался: еще в 2017-м он твердо поставил себе задачу через 5 лет войти в список 200 лучших гроссмейстеров мира.
Сегодня он уже является самым молодым чемпионом мира по быстрым шахматам в истории.
Поздравление Мирзиёева
За победами юного гроссмейстера всегда внимательно следил президент Шавкат Мирзиёев.
В 2017 году он поздравил Абдусатторов и вручил ценный подарок.
Этот раз не стал исключением. Узбекский лидер и вся делегация с большим интересом наблюдали за игрой онлайн в самолете, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ.
"Глава государства шлет свои сердечные поздравления новому и самому молодому чемпиону мира по рапиду и благодарит его родителей и наставников. Так держать!", — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Полное интервью Абдусатторова, которое он давал Sputnik Узбекистан, можно прочитать по ссылке.