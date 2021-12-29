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https://uz.sputniknews.ru/20211229/stanu-chempionom-kak-abdusattarov-predskazal-pobedu-v-intervyu-sputnik-21998282.html
"Стану чемпионом": как Абдусатторов предсказал победу в интервью Sputnik
"Стану чемпионом": как Абдусатторов предсказал победу в интервью Sputnik
Еще в 2017-м он обещал войти в список лучших гроссмейстеров мира. И у него это получилось. Как узбекистанец предсказывал свой успех — вспоминаем в обзоре.
2021-12-29T11:55+0500
2021-12-29T12:05+0500
общество
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победа
интервью
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекский шахматист Нодир Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.Интересно, что свою победу 17-летний молодой человек предсказывал еще в 2017 году.Тогда, в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан, юный гроссмейстер рассказывал о пользе шахмат, о многочисленных победах и наградах, а также о своей заветной мечте.Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира &gt;&gt;В семье чемпиона мира шахматами увлекались всегда. Родители Нодира делились с корреспондентом Sputnik историей о том, как мальчик их полюбил. По их словам, никто никогда не учил мальчика каким-то фирменным ходам — Нодир сам познал все тонкости игры, просто наблюдая дома за игрой старших. Своим кумиром тогда еще 13-летний Нодир называл пятикратного чемпиона мира, норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.Накануне узбекистанец переиграл норвежца, что стало не только большим событием на чемпионате, но и личной победой Нодира. Причем интересно, что подросток использовал против Карлсена ту же тактику, которой придерживался сам оппонент в матчах с соперниками.Нодир с ранних лет знает, что за каждым успехом стоит большой труд.Нодир признавался, что на международных турнирах после каждого хода порой требуется подумать около часа, чтобы рассчитать дальнейшую стратегию партии. Зачастую приходится оценить до 50 вариантов.В своем будущем будущий чемпион не сомневался: еще в 2017-м он твердо поставил себе задачу через 5 лет войти в список 200 лучших гроссмейстеров мира.Сегодня он уже является самым молодым чемпионом мира по быстрым шахматам в истории.Поздравление МирзиёеваЗа победами юного гроссмейстера всегда внимательно следил президент Шавкат Мирзиёев. В 2017 году он поздравил Абдусатторов и вручил ценный подарок.Этот раз не стал исключением. Узбекский лидер и вся делегация с большим интересом наблюдали за игрой онлайн в самолете, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ.Полное интервью Абдусатторова, которое он давал Sputnik Узбекистан, можно прочитать по ссылке.
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sputnik, победа, интервью

"Стану чемпионом": как Абдусатторов предсказал победу в интервью Sputnik

11:55 29.12.2021 (обновлено: 12:05 29.12.2021)
© International Chess FederationНодир Абдусаттаров
Нодир Абдусаттаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© International Chess Federation
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В 2017-м будущий чемпион давал интервью Sputnik, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. Как узбекистанец предсказал свой успех — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекский шахматист Нодир Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.
Интересно, что свою победу 17-летний молодой человек предсказывал еще в 2017 году.
Тогда, в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан, юный гроссмейстер рассказывал о пользе шахмат, о многочисленных победах и наградах, а также о своей заветной мечте.
© Фото из личного архиваНодир Абдусатторов
Нодир Абдусатторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Нодир Абдусатторов
© Фото из личного архива
Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира >>
В семье чемпиона мира шахматами увлекались всегда.
Родители Нодира делились с корреспондентом Sputnik историей о том, как мальчик их полюбил.
По их словам, никто никогда не учил мальчика каким-то фирменным ходам — Нодир сам познал все тонкости игры, просто наблюдая дома за игрой старших.

"Играя в шахматы, можно быстрее научиться считать, прибавлять и отнимать", — говорил Абдусатторов.

Своим кумиром тогда еще 13-летний Нодир называл пятикратного чемпиона мира, норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.
Накануне узбекистанец переиграл норвежца, что стало не только большим событием на чемпионате, но и личной победой Нодира.
Причем интересно, что подросток использовал против Карлсена ту же тактику, которой придерживался сам оппонент в матчах с соперниками.
Нодир с ранних лет знает, что за каждым успехом стоит большой труд.
"Сначала на тренировки я выделял 1-2 часа в день. После того как получил титул профессионала, стал заниматься еще больше, — признается юный гроссмейстер. — Чтобы освоить шахматы, нужно постоянно работать, анализировать ошибки. Если проигрываю на каком-то турнире, мы с тренером разбираем всю игру, выявляем допущенные ошибки", — рассказывал в интервью Sputnik узбекистанец.
Нодир признавался, что на международных турнирах после каждого хода порой требуется подумать около часа, чтобы рассчитать дальнейшую стратегию партии. Зачастую приходится оценить до 50 вариантов.
В своем будущем будущий чемпион не сомневался: еще в 2017-м он твердо поставил себе задачу через 5 лет войти в список 200 лучших гроссмейстеров мира.
Сегодня он уже является самым молодым чемпионом мира по быстрым шахматам в истории.
© Lennart Ootes/FIDEНодир Абдусатторов
Нодир Абдусаттаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Нодир Абдусатторов
© Lennart Ootes/FIDE

Поздравление Мирзиёева

За победами юного гроссмейстера всегда внимательно следил президент Шавкат Мирзиёев.
В 2017 году он поздравил Абдусатторов и вручил ценный подарок.
Этот раз не стал исключением. Узбекский лидер и вся делегация с большим интересом наблюдали за игрой онлайн в самолете, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ.
"Глава государства шлет свои сердечные поздравления новому и самому молодому чемпиону мира по рапиду и благодарит его родителей и наставников. Так держать!", — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Полное интервью Абдусатторова, которое он давал Sputnik Узбекистан, можно прочитать по ссылке.
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