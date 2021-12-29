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https://uz.sputniknews.ru/20211229/studenty-iz-afganistana-vernulis-na-uchebu-v-termez-22011107.html
Студенты из Афганистана вернулись на учебу в Термез
Студенты из Афганистана вернулись на учебу в Термез
Афганская сторона также предлагает расширить обучение в центре за счет новых учебных программ – в сельском хозяйстве и предпринимательстве.
2021-12-29T20:17+0500
2021-12-29T20:17+0500
общество
образование
афганистан
студенты
термез
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Студенты из Афганистана возобновили обучение в образовательном центре в Термезе, который находится близ границы с Афганистаном. В следующем году планируется расширить направления обучения. Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердил директор первого совместного учебно-образовательного центра, обучающего квалифицированных специалистов для Афганистана Ойбек Рузиев."На учебу прибыли 134 студента из Афганистана для продолжения занятий. Их настроение отличное. После каникул приступят к занятиям", — сказал РузиевОбразовательный центр по обучению афганских граждан начал работу в Термезе в январе 2018 года. Сейчас обучение проводится по двум направлениям – преподавание узбекского языка и литературы (в Афганистане проживают порядка 7 миллионов этнических узбеков - ред.) и подготовка специалистов в сфере строительства и эксплуатации железных дорог. Студенты учатся очно, группы формируются по заявкам афганской стороны. Оплачивается учеба на паритетных условиях. В прошлом году в центре обучалось 186 афганских студентов, в том числе 36 девушек.В этом учебном году из-за обострения политической обстановки в Афганистане набор первокурсников не осуществлялся. Однако, с властями Афганистана уже достигнуты договоренности и в феврале 2022 года в Термез прибудут еще около 100 афганцев на специальные курсы. При этом, афганская сторона также предлагает расширить обучение в центре за счет новых учебных программ – в сельском хозяйстве и предпринимательстве.Читайте также:Кадры для мирной страны: кого готовит узбекско-афганский вуз в Термезе &gt;&gt;
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образование, афганистан, студенты, термез

Студенты из Афганистана вернулись на учебу в Термез

20:17 29.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровСитуация в Термезе и на границе с Афганистаном
Ситуация в Термезе и на границе с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Афганская сторона также предлагает расширить обучение в центре за счет новых учебных программ – в сельском хозяйстве и предпринимательстве.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Студенты из Афганистана возобновили обучение в образовательном центре в Термезе, который находится близ границы с Афганистаном. В следующем году планируется расширить направления обучения. Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердил директор первого совместного учебно-образовательного центра, обучающего квалифицированных специалистов для Афганистана Ойбек Рузиев.
"На учебу прибыли 134 студента из Афганистана для продолжения занятий. Их настроение отличное. После каникул приступят к занятиям", — сказал Рузиев
Образовательный центр по обучению афганских граждан начал работу в Термезе в январе 2018 года.
Сейчас обучение проводится по двум направлениям – преподавание узбекского языка и литературы (в Афганистане проживают порядка 7 миллионов этнических узбеков - ред.) и подготовка специалистов в сфере строительства и эксплуатации железных дорог. Студенты учатся очно, группы формируются по заявкам афганской стороны.
Оплачивается учеба на паритетных условиях. В прошлом году в центре обучалось 186 афганских студентов, в том числе 36 девушек.
В этом учебном году из-за обострения политической обстановки в Афганистане набор первокурсников не осуществлялся. Однако, с властями Афганистана уже достигнуты договоренности и в феврале 2022 года в Термез прибудут еще около 100 афганцев на специальные курсы.
При этом, афганская сторона также предлагает расширить обучение в центре за счет новых учебных программ – в сельском хозяйстве и предпринимательстве.
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