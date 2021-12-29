https://uz.sputniknews.ru/20211229/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-iz-za-obvala-uchastka-avtodorogi-v-tashkente--foto-21998614.html

Возбуждено уголовное дело из-за обвала участка автодороги в Ташкенте — фото

Возбуждено уголовное дело из-за обвала участка автодороги в Ташкенте — фото

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Должностная халатность". Следствие продолжается. 29.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-29T11:36+0500

2021-12-29T11:36+0500

2021-12-29T11:36+0500

происшествия

дорога

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обвала 500-метрового участка дороги в столице, сообщает Telegram-канал "Хавфсизлик". В марте этого года на автодороге по улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столицы просел грунт на 40-50 см. В связи с произошедшим инцидентом на этом участке было перекрыто движение транспорта. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) вместе с представителями прокуратуры провели расследование и выяснили причину проседания.В Кашкадарье из-за дождей обвалилась дорога - фото >>По данным силового ведомства, обвал произошел из-за некачественной засыпки грунтом и плохого уплотнения боковых частей подземной конструкции метро "Юнусабад-Туркестан. К тому же были допущены неточности во время проведения проектных работ, добавили в СГБ. Отмечается, что государству был нанесен ущерб в размере 4,5 млрд сумов. В Ташкенте вновь провалился участок новой дороги >>В отношении должностных лиц дирекции по строительству линий Ташкентского метрополитена и инжиниринговой компании Службы единого заказчика хокимията Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Должностная халатность". Расследование продолжается.Читайте также:Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения при строительстве метро >>Специалисты объяснили, почему обвалился грунт у опор эстакады метро >>

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дорога