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Происшествия
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Возбуждено уголовное дело из-за обвала участка автодороги в Ташкенте — фото
Возбуждено уголовное дело из-за обвала участка автодороги в Ташкенте — фото
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Должностная халатность". Следствие продолжается. 29.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-29T11:36+0500
2021-12-29T11:36+0500
происшествия
дорога
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обвала 500-метрового участка дороги в столице, сообщает Telegram-канал "Хавфсизлик". В марте этого года на автодороге по улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столицы просел грунт на 40-50 см. В связи с произошедшим инцидентом на этом участке было перекрыто движение транспорта. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) вместе с представителями прокуратуры провели расследование и выяснили причину проседания.В Кашкадарье из-за дождей обвалилась дорога - фото &gt;&gt;По данным силового ведомства, обвал произошел из-за некачественной засыпки грунтом и плохого уплотнения боковых частей подземной конструкции метро "Юнусабад-Туркестан. К тому же были допущены неточности во время проведения проектных работ, добавили в СГБ. Отмечается, что государству был нанесен ущерб в размере 4,5 млрд сумов. В Ташкенте вновь провалился участок новой дороги &gt;&gt;В отношении должностных лиц дирекции по строительству линий Ташкентского метрополитена и инжиниринговой компании Службы единого заказчика хокимията Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Должностная халатность". Расследование продолжается.Читайте также:Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения при строительстве метро &gt;&gt;Специалисты объяснили, почему обвалился грунт у опор эстакады метро &gt;&gt;
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дорога

Возбуждено уголовное дело из-за обвала участка автодороги в Ташкенте — фото

11:36 29.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДорожный знак "Ремонт дороги"
Дорожный знак Ремонт дороги - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Должностная халатность". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обвала 500-метрового участка дороги в столице, сообщает Telegram-канал "Хавфсизлик".
В марте этого года на автодороге по улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столицы просел грунт на 40-50 см. В связи с произошедшим инцидентом на этом участке было перекрыто движение транспорта.
© Telegram-канал "Хавфсизлик"Обвал автодороги в Ташкенте
Обвал автодороги в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Обвал автодороги в Ташкенте
© Telegram-канал "Хавфсизлик"

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) вместе с представителями прокуратуры провели расследование и выяснили причину проседания.
В Кашкадарье из-за дождей обвалилась дорога - фото >>
По данным силового ведомства, обвал произошел из-за некачественной засыпки грунтом и плохого уплотнения боковых частей подземной конструкции метро "Юнусабад-Туркестан. К тому же были допущены неточности во время проведения проектных работ, добавили в СГБ.
Отмечается, что государству был нанесен ущерб в размере 4,5 млрд сумов.
В Ташкенте вновь провалился участок новой дороги >>

В отношении должностных лиц дирекции по строительству линий Ташкентского метрополитена и инжиниринговой компании Службы единого заказчика хокимията Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Должностная халатность". Расследование продолжается.
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