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Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб
Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб
Российский магнат хочет инвестировать в итальянский футбол, но руководство клуба отказывается от сделки.
2021-12-30T12:16+0500
2021-12-30T12:36+0500
спорт
алишер усманов
футбол
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Один из богатейших и влиятельнейших предпринимателей в мире, российский магнат Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб "Козенца", сообщает издание Area Napoli.Однако, по данным и здания, президент "Козенцы" Эудженио Гуарашио продавать клуб не намерен. Несмотря на сложное финансовое положение итальянского клуба, выступающего в серии В, в Калабрии отклонили несколько предложений Усманова о покупке клуба, в последнем из которых указывалась сумма в 12 миллионов евро.Читайте также: Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году - фото
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алишер усманов, футбол

Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб

12:16 30.12.2021 (обновлено: 12:36 30.12.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФехтование. Чемпионат мира. Четвертый день
Фехтование. Чемпионат мира. Четвертый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Российский магнат хочет инвестировать в итальянский футбол, но руководство клуба отказывается от сделки.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Один из богатейших и влиятельнейших предпринимателей в мире, российский магнат Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб "Козенца", сообщает издание Area Napoli.
Однако, по данным и здания, президент "Козенцы" Эудженио Гуарашио продавать клуб не намерен. Несмотря на сложное финансовое положение итальянского клуба, выступающего в серии В, в Калабрии отклонили несколько предложений Усманова о покупке клуба, в последнем из которых указывалась сумма в 12 миллионов евро.
Читайте также: Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году - фото
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