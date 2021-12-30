https://uz.sputniknews.ru/20211230/alisher-usmanov-xochet-kupit-kozentsu-22017174.html

Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб

Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб

Российский магнат хочет инвестировать в итальянский футбол, но руководство клуба отказывается от сделки.

2021-12-30T12:16+0500

2021-12-30T12:16+0500

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спорт

алишер усманов

футбол

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Один из богатейших и влиятельнейших предпринимателей в мире, российский магнат Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб "Козенца", сообщает издание Area Napoli.Однако, по данным и здания, президент "Козенцы" Эудженио Гуарашио продавать клуб не намерен. Несмотря на сложное финансовое положение итальянского клуба, выступающего в серии В, в Калабрии отклонили несколько предложений Усманова о покупке клуба, в последнем из которых указывалась сумма в 12 миллионов евро.Читайте также: Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году - фото

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алишер усманов, футбол