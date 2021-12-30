Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211230/chem-opasen-bessimptomnyy-omikron---virusolog-22008644.html
Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
Среди носителей нового штамма коронавируса можно выделить "суперраспространителей", которые передают инфекцию сразу десяткам людей, заявил профессор МГУ.
2021-12-30T07:00+0500
2021-12-30T07:00+0500
общество
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/13/21847758_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_2bb3def381d6e5f3a087028177a20365.jpg
Недавно обнаруженный штамм коронавируса "омикрон" может совершенно не вызывать типичных симптомов COVID-19. Об этом радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.По мнению Аграновского, в этом заключается главная опасность омикрон-штамма.Проблема в том, что так как человек чувствует себя хорошо и не подозревает, что болен, он не уходит на самоизоляцию и продолжает вести привычный образ жизни. Однако для окружающих больной коронавирусом опасен, поэтому бессимптомных пациентов называют суперраспространителями COVID-19.Суперраспространители "выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", отмечает Алексей Аграновский.Единственное, что снижает угрозу заражения от бессимптомного больного, это соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и, прежде всего, вакцинация, подчеркнул ученый.Читайте также: Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/13/21847758_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_f3b55dbac27d145dc8ffb9d61f65b724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье, коронавирус covid-19

Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог

07:00 30.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Подписаться на
Среди носителей нового штамма коронавируса можно выделить "суперраспространителей", которые передают инфекцию сразу десяткам людей, заявил профессор МГУ.
Недавно обнаруженный штамм коронавируса "омикрон" может совершенно не вызывать типичных симптомов COVID-19. Об этом радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По мнению Аграновского, в этом заключается главная опасность омикрон-штамма.
"Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими", - прокомментировал распространение "омикрона" вирусолог, подчеркнув, что у некоторых людей нет симптомов коронавируса, однако заболевание развивается в организме.
Проблема в том, что так как человек чувствует себя хорошо и не подозревает, что болен, он не уходит на самоизоляцию и продолжает вести привычный образ жизни. Однако для окружающих больной коронавирусом опасен, поэтому бессимптомных пациентов называют суперраспространителями COVID-19.
Суперраспространители "выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", отмечает Алексей Аграновский.
Единственное, что снижает угрозу заражения от бессимптомного больного, это соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и, прежде всего, вакцинация, подчеркнул ученый.
Читайте также: Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:30Как будет работать метро в Новый год
09:00UzAuto Motors запустила сборку 5 моделей Chevrolet в Азербайджане — видео
08:30Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента
08:15Из "Восточного" в Россию с выгодной
07:00Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
06:00Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
ВчераКак морковь защищает организм в холода
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Дев – самый подробный прогноз
ВчераВидео: современное "толерантное" Рождество – инструкция от RT
ВчераЛица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
ВчераГлавные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
ВчераСтуденты из Афганистана вернулись на учебу в Термез
ВчераКак уходящий год изменил Центральную Азию
ВчераКак президент наградил самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам
ВчераМинсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года
ВчераВидео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение
ВчераТаджикистан помог Узбекистану во время маловодья
ВчераЗамхокима почти приобрел для администрации авто KIA и получил выговор
ВчераВ Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор
ВчераУзбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения