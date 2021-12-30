https://uz.sputniknews.ru/20211230/chem-opasen-bessimptomnyy-omikron---virusolog-22008644.html

Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог

Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог

Среди носителей нового штамма коронавируса можно выделить "суперраспространителей", которые передают инфекцию сразу десяткам людей, заявил профессор МГУ.

2021-12-30T07:00+0500

2021-12-30T07:00+0500

2021-12-30T07:00+0500

общество

здоровье

коронавирус covid-19

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Недавно обнаруженный штамм коронавируса "омикрон" может совершенно не вызывать типичных симптомов COVID-19. Об этом радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.По мнению Аграновского, в этом заключается главная опасность омикрон-штамма.Проблема в том, что так как человек чувствует себя хорошо и не подозревает, что болен, он не уходит на самоизоляцию и продолжает вести привычный образ жизни. Однако для окружающих больной коронавирусом опасен, поэтому бессимптомных пациентов называют суперраспространителями COVID-19.Суперраспространители "выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", отмечает Алексей Аграновский.Единственное, что снижает угрозу заражения от бессимптомного больного, это соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и, прежде всего, вакцинация, подчеркнул ученый.Читайте также: Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые

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