https://uz.sputniknews.ru/20211230/chem-opasen-bessimptomnyy-omikron---virusolog-22008644.html
Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
Среди носителей нового штамма коронавируса можно выделить "суперраспространителей", которые передают инфекцию сразу десяткам людей, заявил профессор МГУ.
2021-12-30T07:00+0500
2021-12-30T07:00+0500
2021-12-30T07:00+0500
общество
здоровье
коронавирус covid-19
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Недавно обнаруженный штамм коронавируса "омикрон" может совершенно не вызывать типичных симптомов COVID-19. Об этом радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.По мнению Аграновского, в этом заключается главная опасность омикрон-штамма.Проблема в том, что так как человек чувствует себя хорошо и не подозревает, что болен, он не уходит на самоизоляцию и продолжает вести привычный образ жизни. Однако для окружающих больной коронавирусом опасен, поэтому бессимптомных пациентов называют суперраспространителями COVID-19.Суперраспространители "выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", отмечает Алексей Аграновский.Единственное, что снижает угрозу заражения от бессимптомного больного, это соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и, прежде всего, вакцинация, подчеркнул ученый.Читайте также: Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые
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MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье, коронавирус covid-19
Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
Среди носителей нового штамма коронавируса можно выделить "суперраспространителей", которые передают инфекцию сразу десяткам людей, заявил профессор МГУ.
Недавно обнаруженный штамм коронавируса "омикрон" может совершенно не вызывать типичных симптомов COVID-19. Об этом радио Sputnik
рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По мнению Аграновского, в этом заключается главная опасность омикрон-штамма.
"Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими", - прокомментировал распространение "омикрона" вирусолог, подчеркнув, что у некоторых людей нет симптомов коронавируса, однако заболевание развивается в организме.
Проблема в том, что так как человек чувствует себя хорошо и не подозревает, что болен, он не уходит на самоизоляцию и продолжает вести привычный образ жизни. Однако для окружающих больной коронавирусом опасен, поэтому бессимптомных пациентов называют суперраспространителями COVID-19.
Суперраспространители "выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", отмечает Алексей Аграновский.
Единственное, что снижает угрозу заражения от бессимптомного больного, это соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и, прежде всего, вакцинация, подчеркнул ученый.