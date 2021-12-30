Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211230/iz-vostochnogo-v-rossiyu-s-vygodnoy-22012031.html
Из "Восточного" в Россию с выгодной
Из "Восточного" в Россию с выгодной
Uzbekistan Airways создает авиахаб в Ферганской долине. В списке направлений – восемь популярных маршрутов. В какие города можно будет улететь из "Восточного" - в нашем материале.
2021-12-30T08:15+0500
2021-12-30T08:15+0500
общество
ферганская область
авиакомпания uzbekistan airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/544/12/5441269_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ba6ce16efb57098dbf18892b993dd8b.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Компания Uzbekistan Airways создает в Ферганской долине хаб "Восточный". Для создания транспортного узла компания задействует международные аэропорты Ферганы и Намангана, сообщает пресс-служба "Узбекских авиалиний".Цель создания хаба – расширить маршрутную сеть из региона в города России и дальнего зарубежья.Кроме того, сейчас из аэропорта Ферганы уже летают самолеты в Москву, Казань и Стамбул. Организация этих рейсов была первым этапом создания хаба. Запуск авиасообщения из Намангана – второй этап. В дальнейшем Uzbekistan Airways приступит к третьему этапу – увеличению количества рейсов и расширению маршрутной сети из Ферганы.Стоимость авиабилетов из Намангана в Россию:В Москву (5 раз в неделю по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам):В Пермь (по субботам):В Самару (два раза в неделю, по воскресеньям/понедельникам и средам/четвергам):В Омск (по пятницам):В Оренбург (по понедельникам):В Иркутск (по средам):В Краснодар (по четвергам):В Екатеринбург (по четвергам/пятницам):Цены действительны по состоянию 29.12.21г. Норма бесплатного провоза багажа на всех тарифах с багажом – 15 килограммов.Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/544/12/5441269_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_dbab5c05a7399249c9c0a2fd2c42f55a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ферганская область, авиакомпания uzbekistan airways

Из "Восточного" в Россию с выгодной

08:15 30.12.2021
© SputnikБоинг 767
Боинг 767 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Uzbekistan Airways создает авиахаб в Ферганской долине. В списке направлений – восемь популярных маршрутов. В какие города можно будет улететь из "Восточного" - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Компания Uzbekistan Airways создает в Ферганской долине хаб "Восточный". Для создания транспортного узла компания задействует международные аэропорты Ферганы и Намангана, сообщает пресс-служба "Узбекских авиалиний".
Цель создания хаба – расширить маршрутную сеть из региона в города России и дальнего зарубежья.
"С 31 января 2022 Uzbekistan Airways начинает выполнение прямых регулярных рейсов из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономический класс) авиаперевозки на воздушных судах Uzbekistan Airways Express. По мере роста спроса будет рассматриваться и расширение маршрутной сети из Намангана", - говорится в сообщении на сайте компании.
Кроме того, сейчас из аэропорта Ферганы уже летают самолеты в Москву, Казань и Стамбул. Организация этих рейсов была первым этапом создания хаба. Запуск авиасообщения из Намангана – второй этап. В дальнейшем Uzbekistan Airways приступит к третьему этапу – увеличению количества рейсов и расширению маршрутной сети из Ферганы.
Стоимость авиабилетов из Намангана в Россию:
В Москву (5 раз в неделю по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам):
без багажа, невозвратный авиабилет: от 1 582 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 1 717 000 сумов.
В Пермь (по субботам):
без багажа, невозвратный: от 1 816 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 023 000 сумов.
В Самару (два раза в неделю, по воскресеньям/понедельникам и средам/четвергам):
без багажа, невозвратный: от 1 728 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 1 899 000 сумов.
В Омск (по пятницам):
без багажа, невозвратный: от 1 829 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 036 000 сумов.
В Оренбург (по понедельникам):
без багажа, невозвратный: от 1 838 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 046 000 сумов.
В Иркутск (по средам):
без багажа, невозвратный: от 2 053 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 297 000 сумов.
В Краснодар (по четвергам):
без багажа, невозвратный: от 1 813 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 008 000 сумов.
В Екатеринбург (по четвергам/пятницам):
без багажа, невозвратный: от 1 869 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 052 000 сумов.
Цены действительны по состоянию 29.12.21г. Норма бесплатного провоза багажа на всех тарифах с багажом – 15 килограммов.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:30Как будет работать метро в Новый год
09:00UzAuto Motors запустила сборку 5 моделей Chevrolet в Азербайджане — видео
08:30Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента
08:15Из "Восточного" в Россию с выгодной
07:00Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог
06:00Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
ВчераКак морковь защищает организм в холода
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Дев – самый подробный прогноз
ВчераВидео: современное "толерантное" Рождество – инструкция от RT
ВчераЛица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
ВчераГлавные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
ВчераСтуденты из Афганистана вернулись на учебу в Термез
ВчераКак уходящий год изменил Центральную Азию
ВчераКак президент наградил самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам
ВчераМинсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года
ВчераВидео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение
ВчераТаджикистан помог Узбекистану во время маловодья
ВчераЗамхокима почти приобрел для администрации авто KIA и получил выговор
ВчераВ Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор
ВчераУзбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения