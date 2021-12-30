Общество
Из "Восточного" в Россию с выгодной
© SputnikБоинг 767
© Sputnik
Uzbekistan Airways создает авиахаб в Ферганской долине. В списке направлений – восемь популярных маршрутов. В какие города можно будет улететь из "Восточного" - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Компания Uzbekistan Airways создает в Ферганской долине хаб "Восточный". Для создания транспортного узла компания задействует международные аэропорты Ферганы и Намангана, сообщает пресс-служба "Узбекских авиалиний".
Цель создания хаба – расширить маршрутную сеть из региона в города России и дальнего зарубежья.
"С 31 января 2022 Uzbekistan Airways начинает выполнение прямых регулярных рейсов из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономический класс) авиаперевозки на воздушных судах Uzbekistan Airways Express. По мере роста спроса будет рассматриваться и расширение маршрутной сети из Намангана", - говорится в сообщении на сайте компании.
Кроме того, сейчас из аэропорта Ферганы уже летают самолеты в Москву, Казань и Стамбул. Организация этих рейсов была первым этапом создания хаба. Запуск авиасообщения из Намангана – второй этап. В дальнейшем Uzbekistan Airways приступит к третьему этапу – увеличению количества рейсов и расширению маршрутной сети из Ферганы.
Стоимость авиабилетов из Намангана в Россию:
В Москву (5 раз в неделю по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам):
без багажа, невозвратный авиабилет: от 1 582 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 1 717 000 сумов.
В Пермь (по субботам):
без багажа, невозвратный: от 1 816 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 023 000 сумов.
В Самару (два раза в неделю, по воскресеньям/понедельникам и средам/четвергам):
без багажа, невозвратный: от 1 728 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 1 899 000 сумов.
В Омск (по пятницам):
без багажа, невозвратный: от 1 829 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 036 000 сумов.
В Оренбург (по понедельникам):
без багажа, невозвратный: от 1 838 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 046 000 сумов.
В Иркутск (по средам):
без багажа, невозвратный: от 2 053 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 297 000 сумов.
В Краснодар (по четвергам):
без багажа, невозвратный: от 1 813 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 008 000 сумов.
В Екатеринбург (по четвергам/пятницам):
без багажа, невозвратный: от 1 869 000 сумов;
с багажом, возвратный авиабилет: от 2 052 000 сумов.
Цены действительны по состоянию 29.12.21г. Норма бесплатного провоза багажа на всех тарифах с багажом – 15 килограммов.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.