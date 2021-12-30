https://uz.sputniknews.ru/20211230/iz-vostochnogo-v-rossiyu-s-vygodnoy-22012031.html

Из "Восточного" в Россию с выгодной

Из "Восточного" в Россию с выгодной

Uzbekistan Airways создает авиахаб в Ферганской долине. В списке направлений – восемь популярных маршрутов. В какие города можно будет улететь из "Восточного" - в нашем материале.

2021-12-30T08:15+0500

2021-12-30T08:15+0500

2021-12-30T08:15+0500

общество

ферганская область

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Компания Uzbekistan Airways создает в Ферганской долине хаб "Восточный". Для создания транспортного узла компания задействует международные аэропорты Ферганы и Намангана, сообщает пресс-служба "Узбекских авиалиний".Цель создания хаба – расширить маршрутную сеть из региона в города России и дальнего зарубежья.Кроме того, сейчас из аэропорта Ферганы уже летают самолеты в Москву, Казань и Стамбул. Организация этих рейсов была первым этапом создания хаба. Запуск авиасообщения из Намангана – второй этап. В дальнейшем Uzbekistan Airways приступит к третьему этапу – увеличению количества рейсов и расширению маршрутной сети из Ферганы.Стоимость авиабилетов из Намангана в Россию:В Москву (5 раз в неделю по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам):В Пермь (по субботам):В Самару (два раза в неделю, по воскресеньям/понедельникам и средам/четвергам):В Омск (по пятницам):В Оренбург (по понедельникам):В Иркутск (по средам):В Краснодар (по четвергам):В Екатеринбург (по четвергам/пятницам):Цены действительны по состоянию 29.12.21г. Норма бесплатного провоза багажа на всех тарифах с багажом – 15 килограммов.Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ферганская область, авиакомпания uzbekistan airways