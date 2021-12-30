https://uz.sputniknews.ru/20211230/odinakovy-s-litsa-gde-rojdaetsya-bolshe-vsego-bliznetsov-22015558.html
Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов
Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов
По данным Госкомитета по статистике, в 2021 году в Узбекистане родилось более 16,8 тысяч близнецов.
2021-12-30T11:17+0500
2021-12-30T11:17+0500
2021-12-30T11:17+0500
общество
государственный комитет по статистике
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/81/80/818042_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_b6424bf7aa2e0148f35bd349280db305.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2021 года в республике родилось 16 822 близнеца, это на 376 больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.Лидирует по количеству близнецов Самаркандская область – здесь родилось 2 154 малыша. На втором и третьем местах Андижанская и Кашкадарьинская области – 1797 и 1716 младенцев соответственно.Меньше всего этот показатель в Сырдарьинской области – всего 499. В столице зарегистрировано 1229 близнецов.Читайте также: Каждая пятая семья в столице - многодетная
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/81/80/818042_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cddabd1474ece56e0e53ed55301b05ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственный комитет по статистике, статистика
Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов
По данным Госкомитета по статистике, в 2021 году в Узбекистане родилось более 16,8 тысяч близнецов.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2021 года в республике родилось 16 822 близнеца, это на 376 больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.
Лидирует по количеству близнецов Самаркандская область – здесь родилось 2 154 малыша. На втором и третьем местах Андижанская и Кашкадарьинская области – 1797 и 1716 младенцев соответственно.
Меньше всего этот показатель в Сырдарьинской области – всего 499. В столице зарегистрировано 1229 близнецов.