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Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов
Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов
По данным Госкомитета по статистике, в 2021 году в Узбекистане родилось более 16,8 тысяч близнецов.
2021-12-30T11:17+0500
2021-12-30T11:17+0500
общество
государственный комитет по статистике
статистика
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2021 года в республике родилось 16 822 близнеца, это на 376 больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.Лидирует по количеству близнецов Самаркандская область – здесь родилось 2 154 малыша. На втором и третьем местах Андижанская и Кашкадарьинская области – 1797 и 1716 младенцев соответственно.Меньше всего этот показатель в Сырдарьинской области – всего 499. В столице зарегистрировано 1229 близнецов.Читайте также: Каждая пятая семья в столице - многодетная
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государственный комитет по статистике, статистика

Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов

11:17 30.12.2021
© Sputnik / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкМолодые мамы в послеродовом отделении
Молодые мамы в послеродовом отделении - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Сергей Красноухов
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По данным Госкомитета по статистике, в 2021 году в Узбекистане родилось более 16,8 тысяч близнецов.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2021 года в республике родилось 16 822 близнеца, это на 376 больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.
Лидирует по количеству близнецов Самаркандская область – здесь родилось 2 154 малыша. На втором и третьем местах Андижанская и Кашкадарьинская области – 1797 и 1716 младенцев соответственно.
Меньше всего этот показатель в Сырдарьинской области – всего 499. В столице зарегистрировано 1229 близнецов.
Читайте также: Каждая пятая семья в столице - многодетная
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