https://uz.sputniknews.ru/20211230/odinakovy-s-litsa-gde-rojdaetsya-bolshe-vsego-bliznetsov-22015558.html

Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов

Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов

По данным Госкомитета по статистике, в 2021 году в Узбекистане родилось более 16,8 тысяч близнецов.

2021-12-30T11:17+0500

2021-12-30T11:17+0500

2021-12-30T11:17+0500

общество

государственный комитет по статистике

статистика

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. За 11 месяцев 2021 года в республике родилось 16 822 близнеца, это на 376 больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.Лидирует по количеству близнецов Самаркандская область – здесь родилось 2 154 малыша. На втором и третьем местах Андижанская и Кашкадарьинская области – 1797 и 1716 младенцев соответственно.Меньше всего этот показатель в Сырдарьинской области – всего 499. В столице зарегистрировано 1229 близнецов.Читайте также: Каждая пятая семья в столице - многодетная

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государственный комитет по статистике, статистика