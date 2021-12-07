https://uz.sputniknews.ru/20211207/kajdaya-pyataya-semya-v-tashkente--mnogodetnaya-21677431.html

Каждая пятая семья в столице — многодетная

Каждая пятая семья в столице — многодетная

Аналитики подсчитали среднее количество человек в каждой семье, проживающей в столице.

2021-12-07T08:57+0500

2021-12-07T08:57+0500

2021-12-07T09:35+0500

общество

ташкент

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21677660_0:1129:2048:2281_1920x0_80_0_0_40c7bcc134d1677a426e6c52fdb7d4e2.jpg

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве семей в Ташкенте.Выяснилось, что в 2021 году 8,7% семей состояли из одного человека, а 16,7% — из двух. Далее показатели распределись так: 14,2% пришлось на семьи из трех человек, 20,5% — из четырех.Пять членов семьи было в 15,4% случаев. Интересно, что 24,5% домашних хозяйств состоят из шести и более человек.Ранее Госкомстат сообщил, что больше всего семей с четырьмя и более детьми в Кашкадарьинской, меньше всего — в Навоийской.Напомним: по состоянию на 1 января население Узбекистана составляло 34,6 миллиона человек.В Госкомстате между тем регулярно публикуют интересные данные о населении республики.Так, недавно вышла статистика, согласно которой в 2021-м в Узбекистане родились 13 792 близнеца. До этого появилась "брачная статистика": в этом году вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше.

https://uz.sputniknews.ru/20210120/Mnogodetnuyu-zhenschinu-iz-Kashkadari-khotyat-nagradit-znakom-Mutabar-al-15828657.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, семья