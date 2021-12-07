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https://uz.sputniknews.ru/20211207/kajdaya-pyataya-semya-v-tashkente--mnogodetnaya-21677431.html
Каждая пятая семья в столице — многодетная
Каждая пятая семья в столице — многодетная
Аналитики подсчитали среднее количество человек в каждой семье, проживающей в столице.
2021-12-07T08:57+0500
2021-12-07T09:35+0500
общество
ташкент
семья
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве семей в Ташкенте.Выяснилось, что в 2021 году 8,7% семей состояли из одного человека, а 16,7% — из двух. Далее показатели распределись так: 14,2% пришлось на семьи из трех человек, 20,5% — из четырех.Пять членов семьи было в 15,4% случаев. Интересно, что 24,5% домашних хозяйств состоят из шести и более человек.Ранее Госкомстат сообщил, что больше всего семей с четырьмя и более детьми в Кашкадарьинской, меньше всего — в Навоийской.Напомним: по состоянию на 1 января население Узбекистана составляло 34,6 миллиона человек.В Госкомстате между тем регулярно публикуют интересные данные о населении республики.Так, недавно вышла статистика, согласно которой в 2021-м в Узбекистане родились 13 792 близнеца. До этого появилась "брачная статистика": в этом году вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше.
https://uz.sputniknews.ru/20210120/Mnogodetnuyu-zhenschinu-iz-Kashkadari-khotyat-nagradit-znakom-Mutabar-al-15828657.html
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ташкент, семья

Каждая пятая семья в столице — многодетная

08:57 07.12.2021 (обновлено: 09:35 07.12.2021)
© UnsplashСемья, иллюстративное фото
Семья, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Unsplash
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Аналитики подсчитали среднее количество человек в каждой семье, проживающей в столице.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве семей в Ташкенте.
Выяснилось, что в 2021 году 8,7% семей состояли из одного человека, а 16,7% — из двух.
Далее показатели распределись так: 14,2% пришлось на семьи из трех человек, 20,5% — из четырех.
Пять членов семьи было в 15,4% случаев. Интересно, что 24,5% домашних хозяйств состоят из шести и более человек.
Ранее Госкомстат сообщил, что больше всего семей с четырьмя и более детьми в Кашкадарьинской, меньше всего — в Навоийской.
Напомним: по состоянию на 1 января население Узбекистана составляло 34,6 миллиона человек.
В Госкомстате между тем регулярно публикуют интересные данные о населении республики.
Так, недавно вышла статистика, согласно которой в 2021-м в Узбекистане родились 13 792 близнеца. До этого появилась "брачная статистика": в этом году вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше.
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