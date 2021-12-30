https://uz.sputniknews.ru/20211230/pravda-ili-loj-inspektor-dps-zayavil-ob-otmene-masochnogo-rejima--video-22026643.html
Правда или ложь: инспектор ДПС заявил об отмене масочного режима — видео
Правда или ложь: инспектор ДПС заявил об отмене масочного режима — видео
Отменить санитарные требования и снять введенные ограничения может только специальная республиканская комиссия, ориентируясь на эпидемическую обстановку в стране.
2021-12-30T18:32+0500
2021-12-30T18:32+0500
2021-12-30T18:32+0500
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узбекистан
дпс
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В социальной сети распространилось видео, на котором инспектор ДПС заявляет о том, что масочный режим в Узбекистане, якобы, отменен с 1 ноября.Это произошло 30 декабря в 10:30 в Ахангаранском районе Ташкентской области. На просьбу водителя, которого сотрудник службы остановил для проверки документов, надеть медицинскую маску, тот заявил, что теперь в этом нет необходимости.В пресс-службе ГУБДД сразу отреагировали на ролик, назвав слова инспектора неправдой. Отменить санитарные требования и снять введенные ограничения может только специальная республиканская комиссия, ориентируясь на эпидемическую обстановку в стране. Сейчас в отношении сотрудника МВД проводится служебная проверка.Читайте также: Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета >>
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узбекистан, дпс, медицинская маска
Правда или ложь: инспектор ДПС заявил об отмене масочного режима — видео
Отменить санитарные требования и снять введенные ограничения может только специальная республиканская комиссия, ориентируясь на эпидемическую обстановку в стране.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В социальной сети распространилось видео, на котором инспектор ДПС заявляет о том, что масочный режим в Узбекистане, якобы, отменен с 1 ноября.
Это произошло 30 декабря в 10:30 в Ахангаранском районе Ташкентской области. На просьбу водителя, которого сотрудник службы остановил для проверки документов, надеть медицинскую маску, тот заявил, что теперь в этом нет необходимости.
В пресс-службе ГУБДД сразу отреагировали
на ролик, назвав слова инспектора неправдой. Отменить санитарные требования и снять введенные ограничения может только специальная республиканская комиссия, ориентируясь на эпидемическую обстановку в стране.
Сейчас в отношении сотрудника МВД проводится служебная проверка.