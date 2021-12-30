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Президентская ёлка: в Самарканде детям вручили подарки от лидера страны — фото
Президентская ёлка: в Самарканде детям вручили подарки от лидера страны — фото
Эта инициатива реализована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2021 года "О подготовке и организации президентской ёлки".
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Самаркандской области стартовало новогоднее мероприятие "Президент арчаси" ("Президентская ёлка"), сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В рамках торжественного события, сиротам, детям погибших при исполнении военнослужащих, а также детям из семей, нуждающихся в социальной защите, были вручены подарки от главы государства. Всего было передано 795 гостинцев. Известно, что в наборы вошли разнообразные школьные принадлежности, сладости, игрушки и планшеты. Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список &gt;&gt;Эта инициатива реализована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2021 года "О подготовке и организации президентской ёлки".
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Президентская ёлка: в Самарканде детям вручили подарки от лидера страны — фото

20:05 30.12.2021 (обновлено: 20:07 30.12.2021)
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаПодарки детям от президента
Подарки детям от президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
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Всего было передано 795 гостинцев. Известно, что в наборы вошли разнообразные школьные принадлежности, сладости, игрушки и планшеты.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Самаркандской области стартовало новогоднее мероприятие "Президент арчаси" ("Президентская ёлка"), сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаПодарки детям от президента
Подарки детям от президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
Подарки детям от президента
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
В рамках торжественного события, сиротам, детям погибших при исполнении военнослужащих, а также детям из семей, нуждающихся в социальной защите, были вручены подарки от главы государства. Всего было передано 795 гостинцев. Известно, что в наборы вошли разнообразные школьные принадлежности, сладости, игрушки и планшеты.
Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список >>
Эта инициатива реализована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2021 года "О подготовке и организации президентской ёлки".
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