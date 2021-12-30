https://uz.sputniknews.ru/20211230/prezidentskaya-yolka-v-samarkande-detyam-vruchili-podarki-ot-lidera-strany-22029292.html

Президентская ёлка: в Самарканде детям вручили подарки от лидера страны — фото

Президентская ёлка: в Самарканде детям вручили подарки от лидера страны — фото

Эта инициатива реализована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2021 года "О подготовке и организации президентской ёлки".

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Самаркандской области стартовало новогоднее мероприятие "Президент арчаси" ("Президентская ёлка"), сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В рамках торжественного события, сиротам, детям погибших при исполнении военнослужащих, а также детям из семей, нуждающихся в социальной защите, были вручены подарки от главы государства. Всего было передано 795 гостинцев. Известно, что в наборы вошли разнообразные школьные принадлежности, сладости, игрушки и планшеты. Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список >>Эта инициатива реализована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2021 года "О подготовке и организации президентской ёлки".

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