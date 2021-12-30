Общество
Президентская ёлка: в Самарканде детям вручили подарки от лидера страны — фото
20:05 30.12.2021 (обновлено: 20:07 30.12.2021)
Всего было передано 795 гостинцев. Известно, что в наборы вошли разнообразные школьные принадлежности, сладости, игрушки и планшеты.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Самаркандской области стартовало новогоднее мероприятие "Президент арчаси" ("Президентская ёлка"), сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Подарки детям от президента
В рамках торжественного события, сиротам, детям погибших при исполнении военнослужащих, а также детям из семей, нуждающихся в социальной защите, были вручены подарки от главы государства. Всего было передано 795 гостинцев. Известно, что в наборы вошли разнообразные школьные принадлежности, сладости, игрушки и планшеты.
Эта инициатива реализована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2021 года "О подготовке и организации президентской ёлки".