https://uz.sputniknews.ru/20211230/shax-i-mat-gazpromu-ukraina-zimoy-prekratit-tranzit-rossiyskogo-gaza-22017721.html

Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа

Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа

К концу первого месяца зимы на Украине все же обнаружили наличие проблем с запасами газа и спецификой его потребления, которые могут уже в феврале привести к срыву транзита и перебоям в местных поставках.

2021-12-30T12:43+0500

2021-12-30T12:43+0500

2021-12-30T12:43+0500

колумнисты

украина

газпром

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В частности, с письмом, сигнализирующим об этих проблемах, в правительство, Министерство энергетики, офис президента и к регулятору на рынке газа обратился генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. А обнародовал послание народный депутат и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (то есть человек, имеющий представление о рассматриваемой теме) Алексей Кучеренко.Вообще-то о грядущих проблемах на рынке газа в связи с минимальной его закачкой в хранилища и, как следствие, с довольно скромными запасами накануне зимы, да еще и на фоне провала планов по накоплению угля Украину кто только не предупреждал.Однако в украинском правительстве пели и продолжают петь песню "Все хорошо, прекрасная маркиза". Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко до недавних пор подпевал правительственному хору и только на днях сообщил о том, что газа зимой хватит только для населения, а для промышленности его придется докупать в Европе по рыночным (читай спотовым) ценам. "Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится >>Причем в этот раз, похоже, далеко не весь удастся купить там виртуально, просто отобрав из транзитной трубы. Глава же ОГТСУ Сергей Макогон пока о проблемах помалкивал, зато постоянно трещал о коварстве "Газпрома", который создал дефицит газа в Европе, спровоцировав ценовое ралли на тамошнем рынке.И вот пан Макогон прозрел, очевидно, почувствовав пятой точкой, что именно его могут сделать крайним в случае коллапса на рынке украинском. В письме он указал на то, что должен был донести до вышестоящих товарищей еще три месяца назад, но почему-то этого не сделал. А именно: что "Нафтогаз" игнорирует постановление украинского правительства и поручение премьер-министра к протоколу заседания Совета национальной безопасности и обороны, согласно которым он должен поставлять газ операторам газораспределительных систем (операторам ГРС) для покрытия производственно-технологических потерь газа по утвержденным тарифам. К слову, ситуация с "Нафтогазом" просто великолепная. Продаваемый на рынке по 73,3 гривны за кубометр газ преимущественно имеет местное происхождение, а себестоимость его добычи составляет по разным оценкам от одной гривны (2,75 рубля) до 2,6 гривны (семь рублей) за кубометр. Причем верхняя оценка принадлежит как раз Витренко незадолго до его назначения на должность главы компании. Вторая по объему доля реализуемого газа принадлежит голубому топливу, импортированному в прошлом году по 2,6-3,3 гривны (семь — девять рублей) за кубометр. В уходящем году газ импортировался в мизерных объемах и серьезно на общую картину "рыночного" ценообразования не повлиял. Понятно, что даже поставки части газа вне рынка (по тарифу 7-7,4 гривны населению и теплокоммунэнерго) не могут быть убыточны для "Нафтогаза". Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка >>Тем не менее компания остается, по словам Витренко, системно убыточной даже с учетом рыночных продаж. А все потому, что "эта нога — чья надо нога". В данном случае под "ногой" подразумевается прибыль, которая выводится из компании и распределяется между карманами главных кураторов Украины в Вашингтоне и их киевских подельников.Но вернемся к проблеме отсутствия поставок операторам ГРС от "Нафтогаза". Не имея возможности купить у него газ по установленным тарифам и не желая покупать на рынке (тогда их работа будет глубоко убыточна, поскольку на доставку также установлен тариф), они его просто отбирают у ОГТСУ, то есть из транзитной трубы. Более того, из транзитной же трубы только в ноябре 35 миллионов кубометров на сумму 1,2 миллиарда гривен отобрала "дочка" НАК "Нафтогаз", являющаяся одним из поставщиков газа населению!Пока отбирается газ, закупленный для покрытия своих производственно-технологических потерь. Но, во-первых, подобные отборы в принципе противоречат украинскому законодательству, регулирующему рынок газа. Во-вторых, объемы такого газа ограниченны. А в-третьих, докупить газ на рынке ООО "Оператор ГТС Украины" не может из-за отсутствия денег.Кроме того, в ОГТСУ указали на жесткую необходимость не позднее февраля начать импорт газа, поскольку ожидаемый его дефицит в украинской ГТС составит 128 миллионов кубометров в январе, 240 миллионов кубометров в феврале и 1,1 миллиарда кубометров в марте. Если это не будет сделано, то возможность осуществления транзита опять же окажется под вопросом, не говоря уж о внутренних поставках.Любопытным в ОГТСУ оказалось видение выхода из сложившейся ситуации. На сверхприбыль "Нафтогаза", которая загадочным образом растворяется, превращаясь в убытки, там не подумали покушаться. Явно по описанным выше причинам: понимают, в чью пользу она растворяется. "Нафтогаз Украины" дает уроки прозрачности "Газпрому" >>Видимо, по тем же причинам отсутствуют и предложения избавиться от европейских посредников при покупке российского газа. Выход там видят в том, чтобы возложить на "Нафтогаз" так называемые специальные обязательства по поставке газа. Этот режим позволит компании, которая продает потребителям товар на рынке по цене в 30 раз выше себестоимости, еще и претендовать на получение неких компенсаций из бюджета в случае продажи его в три раза выше себестоимости. То есть украинские потребители должны будут сначала заплатить за газ по явно завышенной цене прямо, а потом за него же из своих налогов, уплаченных в бюджет. И очень вероятно, что такой фокус пройдет, ведь украинцы еще на Майдане доказали, что они не рабы.Источник: РИА Новости

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Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

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украина, газпром