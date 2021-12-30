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https://uz.sputniknews.ru/20211230/v-tashkente-4-letniy-malysh-povis-na-okonnoy-reshetke-chem-vse-zakonchilos-22027194.html
В Ташкенте 4-летний малыш повис на оконной решетке: чем все закончилось
В Ташкенте 4-летний малыш повис на оконной решетке: чем все закончилось
Инцидент произошел в одном из домов в военном городке №22. Крики малыша о помощи услышали сотрудники Яшнабадского районного отделения охраны Нацгвардии.
2021-12-30T18:35+0500
2021-12-30T18:37+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столице оставленный без присмотра четырехлетний мальчик повис на оконной решетке третьего этажа, сообщает пресс-служба Национальной гвардии. Инцидент произошел в одном из домов в военном городке №22. Крики малыша о помощи услышали сотрудники Яшнабадского районного отделения охраны Нацгвардии. Они среагировали оперативно. Для спасения ребенка правоохранители использовали спецтехнику по благоустройству дворов. В Самарканде спасли трехлетнюю девочку, оставшуюся в запертой квартире &gt;&gt;В ходе проведенного расследования выяснилось, что мать ушла на работу и заперла квартиру, оставив сына дома без присмотра. По словам начальника информационной службы главного управления охраны Нацгвардии, мальчик сильно не пострадал и позже был передан семье. Подобный инцидент произошел в мае этого года в Самарканде. Прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика. Малыш попытался выйти на улицу через окно. На тот момент взрослых в квартире не было. Читайте также:Узбекистанцы спасли маленького мальчика в Московской области &gt;&gt;Водитель КамАЗа спас выпавшую из окна девочку в Казахстане &gt;&gt;
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В Ташкенте 4-летний малыш повис на оконной решетке: чем все закончилось

18:35 30.12.2021 (обновлено: 18:37 30.12.2021)
© Pixabay / BertszОкно
Окно - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Pixabay / Bertsz
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Инцидент произошел в одном из домов в военном городке №22. Крики малыша о помощи услышали сотрудники Яшнабадского районного отделения охраны Нацгвардии.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В столице оставленный без присмотра четырехлетний мальчик повис на оконной решетке третьего этажа, сообщает пресс-служба Национальной гвардии.
Инцидент произошел в одном из домов в военном городке №22. Крики малыша о помощи услышали сотрудники Яшнабадского районного отделения охраны Нацгвардии. Они среагировали оперативно. Для спасения ребенка правоохранители использовали спецтехнику по благоустройству дворов.
В Самарканде спасли трехлетнюю девочку, оставшуюся в запертой квартире >>
В ходе проведенного расследования выяснилось, что мать ушла на работу и заперла квартиру, оставив сына дома без присмотра.
По словам начальника информационной службы главного управления охраны Нацгвардии, мальчик сильно не пострадал и позже был передан семье.
Подобный инцидент произошел в мае этого года в Самарканде. Прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика. Малыш попытался выйти на улицу через окно. На тот момент взрослых в квартире не было.
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18:35В Ташкенте 4-летний малыш повис на оконной решетке: чем все закончилось
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