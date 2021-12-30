https://uz.sputniknews.ru/20211230/v-uzbekistane-vvedut-novye-pravila-privlecheniya-grantov-22025622.html

В Узбекистане введут новые правила привлечения грантов

В Узбекистане введут новые правила привлечения грантов

Учреждена информационная система, посредством которой можно будет согласовывать и мониторить проекты внешнего безвозмездного содействия.

2021-12-30T18:07+0500

2021-12-30T18:07+0500

2021-12-30T18:07+0500

экономика

узбекистан

инвестиции

финансирование

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Узбекистане решено усовершенствовать механизмы привлечения средств внешнего безвозмездного содействия и систему работы с финансовыми донорами.Координировать грантовые проекты, вести их учет и мониторинг будет Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ)Госорганы и органы исполнительной власти на местах, как инициаторы проектов, могут привлекать гранты стоимостью более 100 тысяч долларов США. После проработки и согласования с МИВТ эти проекты будут включены в программы по привлечению средств внешнего безвозмездного содействия и сотрудничества с финансовыми донорами.Учреждена также информационная система, посредством которой можно будет согласовывать и мониторить проекты внешнего безвозмездного содействия. В нее войдут достоверные и открытые данные об объеме и направлениях привлеченных и освоенных грантов.Утверждены также документы, регламентирующие порядок подготовки, реализации и мониторинга проектов, финансируемых за счет внешнего содействия, а также прием, учет, адресное распределение и контроль использования грузов гуманитарной помощи.Таким образом решено упорядочить систему привлечения и освоения внешнего безвозмездного содействия. Будет также обеспечена сопряженность грантовой помощи с национальными интересами и приоритетами.Организация единой системы подготовки, реализации, мониторинга и учета проектов, финансируемых за счет грантов, сформирует благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества Узбекистана с донорами.Основными приоритетами эффективного использования грантов являются:Читайте также: Ушли в плюс: пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году >>

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узбекистан, инвестиции, финансирование, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана