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Ушли в плюс: пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году

Ушли в плюс: пять достижений экономики Узбекистана в 2021 году

Какие факторы помогли экономике республики выдержать второй год пандемии – читайте в нашем обзоре.

2021-12-28T21:30+0500

2021-12-28T21:30+0500

2021-12-28T21:30+0500

экономика

узбекистан

торговля

производство

пандемия

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Конец 2021 года для Узбекистана ознаменовался позитивными прогнозами целого ряда экономистов. Пока в Международном валютном фонде ожидают, что темпы роста ВВП в следующем году сохранятся на уровне 6%, эксперты Исполнительного комитета СНГ ожидают, что инфляция в стране не усилится, а удержит показатели прошлого года.Позитивными прогнозами относительно экономического будущего Узбекистана делится и Евразийский банк развития (ЕАБР), процесс присоединения к которому республика начала буквально в декабре.Какие факторы помогли Узбекистану развивать экономику, несмотря на продолжающуюся пандемию? О пяти главных экономических достижениях страны – в материале Sputnik.Рост инвестицийОбъем прямых инвестиций в Узбекистан с 2016 года удвоился. Основным инвестором является Россия. Как ранее заявлял президент Шавкат Мирзиёев, объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.В Государственном комитете по статистике поделились данными о количестве иностранных предприятий, действующих в Узбекистане. Среди лидеров — Россия, Китай и Турция. Причем уверенно удерживают первую строчку статистической таблицы именно предприниматели РФ: в этом году в стране открылось 2 335 предприятий с российским капиталом.РегионализацияУзбекистан стал уделять еще больше внимания сотрудничеству со странами-соседями. Внешнеторговый оборот республики со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019-м торговля со странами объединения выросла на 11%.Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года>>Сохраняя за собой статус наблюдателя в ЕАЭС, Узбекистан тем не менее продвигается в вопросах сближениях своего законодательства с нормами Союза. В декабре страна начала процесс присоединения к ЕАБР.ЦифровизацияУглубление сотрудничества в рамках региона заставляет искать дополнительные формы коммуникации – преимущественно в формате онлайн с учетом пандемии. Так, Узбекистан подключился к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19".Кроме этого, в 2022 году у граждан Узбекистана появится цифровой профиль паспорта в виде приложения для смартфона. Оно будет содержать цифровые версии различных документов: паспорт, диплом, трудовая книжка, водительские права. Это нововведение сэкономит время, а также сократит бумажную волокиту и бюрократию.Развитие инфраструктурыВ связи с развитием торговли с соседними странами проблема развития транспортно-логистической инфраструктуры встала в полный рост. Так, на границах с Казахстаном, Кыргызстаном и Россией власти планируют создать четыре трансграничных хаба.Также Узбекистан обсуждает со странами ЕАЭС возможности решения проблем водно-энергетического комплекса региона при поддержке ЕАБР. Не менее важен и проект в сфере энергетики, соглашение о котором было подписано в 2018 году – строительство АЭС совместно с Россией.АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России>>Напомним, "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.Комплексное развитие территорийСогласно указу президента, в 2022 году по всей стране на территориях, прилегающих к районным и городским центрам, построят жилые массивы "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан". Многоэтажные жилые дома, инженерно-транспортные коммуникации, объекты социальной сферы, производства, торговли и услуг будут возводиться комплексно.Рынок трудаВласти Узбекистана планируют создать 750 тысяч рабочих мест в сфере услуг. В следующем году на реализацию проектов в данном секторе будет направлено $500 млн.Большую роль в обеспечении узбекистанских граждан работой играет и пилотный набор 10 тысяч специалистов-мигрантов в Россию, которая по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физических лиц в Узбекистане.В 2020-м объем переводов в республику составил $4,3 млрд (-6,4%). В Центробанке считают, что в 2021 году общий объем зарубежных трансфертов вырастет более чем на треть. Это связано с возвращением в Россию трудовых мигрантов после локдауна.Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта>>

узбекистан

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Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

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Эльвира Сулайманкулова

узбекистан, торговля, производство, пандемия