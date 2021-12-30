https://uz.sputniknews.ru/20211230/vmesto-seldi-pod-shuboy--neobychnye-i-bystrye-novogodnie-retsepty-22007765.html
Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
Что делать, если гости нагрянули неожиданно и времени готовить сложные закуски нет, да и хочется удивить всех необычными блюдами? В этом случае вам помогут три легких рецепта – приготовление блюд по ним займет считанные минуты.
2021-12-30T06:00+0500
2021-12-30T06:00+0500
2021-12-30T06:00+0500
это интересно
новый год
рецепт
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Иногда даже у фанатов кулинарии нет ни сил, ни желания готовить. Однако период новогодних праздников неразрывно связан с готовкой, к тому же иногда гости могут прийти поздравить вас незапланированно.Чем угощать нежданных гостей? Диетолог Анна Мелехина предлагает три рецепта легких и быстрых закусок, которые можно приготовить буквально за десять минут.Брускетта с селедкойИдеальный вариант для тех, кто устал от сельди под шубой.Ингредиенты:Приготовление:Нарежьте сельдь мелкими кубиками.Смешайте сельдь с остальными ингредиентами (кроме хлеба). Нарежьте хлеб кусками и слегка поджарьте в тостере.Выложите смесь с сельдью на кусочки хлеба.Мидии в чесночном соусеРецепт для тех, кто скучает по Средиземному морюИнгредиентыПриготовление:Обжарьте раздавленный чеснок в масле на сковороде на слабом огне в течение пары минут.Добавьте в сковороду мидии в раковинах.Залейте смесь протертыми томатами.Тушите массу от 5 до 10 минут.Бутерброды с авокадоРецепт для тех, кто на диете.Ингредиенты:Приготовление:Подсушите кусочки хлеба в тостере. Если нет тостера, воспользуйтесь духовкой.Пока хлеб готовится до нужного состояния, мелко нарежьте томаты, авокадо и анчоусы.перемешайте овощную смесь, поперчите и выложитена хлеб.Читайте также: Как приготовить легкий и полезный оливье
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MIA „Rosiya Segodnya“
новый год, рецепт
Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
Что делать, если гости нагрянули неожиданно и времени готовить сложные закуски нет, да и хочется удивить всех необычными блюдами? В этом случае вам помогут три легких рецепта – приготовление блюд по ним займет считанные минуты.
Иногда даже у фанатов кулинарии нет ни сил, ни желания готовить. Однако период новогодних праздников неразрывно связан с готовкой, к тому же иногда гости могут прийти поздравить вас незапланированно.
Чем угощать нежданных гостей? Диетолог Анна Мелехина предлагает три рецепта легких и быстрых закусок, которые можно приготовить буквально за десять минут.
Брускетта с селедкой
Идеальный вариант
для тех, кто устал от сельди под шубой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте сельдь мелкими кубиками.
Смешайте сельдь с остальными ингредиентами (кроме хлеба). Нарежьте хлеб кусками и слегка поджарьте в тостере.
Выложите смесь с сельдью на кусочки хлеба.
Мидии в чесночном соусе
Рецепт
для тех, кто скучает по Средиземному морю
Ингредиенты
500 г замороженных мидий в раковинах
1 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
Обжарьте раздавленный чеснок в масле на сковороде на слабом огне в течение пары минут.
Добавьте в сковороду мидии в раковинах.
Залейте смесь протертыми томатами.
Тушите массу от 5 до 10 минут.
Бутерброды с авокадо
Рецепт
для тех, кто на диете.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подсушите кусочки хлеба в тостере. Если нет тостера, воспользуйтесь духовкой.
Пока хлеб готовится до нужного состояния, мелко нарежьте томаты, авокадо и анчоусы.
перемешайте овощную смесь, поперчите и выложитена хлеб.