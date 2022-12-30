https://uz.sputniknews.ru/20221230/vmesto-seldi-pod-shuboy--neobychnye-i-bystrye-novogodnie-retsepty-22007765.html

Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты

Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты

Что делать, если гости нагрянули неожиданно и времени готовить сложные закуски нет, да и хочется удивить всех необычными блюдами? В этом случае вам помогут три легких рецепта – приготовление блюд по ним займет считанные минуты.

2022-12-30T07:00+0500

2022-12-30T07:00+0500

2022-12-30T07:00+0500

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новый год

рецепт

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Иногда даже у фанатов кулинарии нет ни сил, ни желания готовить. Однако период новогодних праздников неразрывно связан с готовкой, к тому же иногда гости могут прийти поздравить вас незапланированно.Чем угощать нежданных гостей? Диетолог Анна Мелехина предлагает три рецепта легких и быстрых закусок, которые можно приготовить буквально за десять минут.Брускетта с селедкойИдеальный вариант для тех, кто устал от сельди под шубой.Ингредиенты:Приготовление:Нарежьте сельдь мелкими кубиками.Смешайте сельдь с остальными ингредиентами (кроме хлеба). Нарежьте хлеб кусками и слегка поджарьте в тостере.Выложите смесь с сельдью на кусочки хлеба.Мидии в чесночном соусеРецепт для тех, кто скучает по Средиземному морюИнгредиентыПриготовление:Обжарьте раздавленный чеснок в масле на сковороде на слабом огне в течение пары минут.Добавьте в сковороду мидии в раковинах.Залейте смесь протертыми томатами.Тушите массу от 5 до 10 минут.Бутерброды с авокадоРецепт для тех, кто на диете.Ингредиенты:Приготовление:Подсушите кусочки хлеба в тостере. Если нет тостера, воспользуйтесь духовкой.Пока хлеб готовится до нужного состояния, мелко нарежьте томаты, авокадо и анчоусы.перемешайте овощную смесь, поперчите и выложитена хлеб.Читайте также: Как приготовить легкий и полезный оливье

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