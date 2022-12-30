https://uz.sputniknews.ru/20221230/vmesto-seldi-pod-shuboy--neobychnye-i-bystrye-novogodnie-retsepty-22007765.html
Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
Что делать, если гости нагрянули неожиданно и времени готовить сложные закуски нет, да и хочется удивить всех необычными блюдами? В этом случае вам помогут три легких рецепта – приготовление блюд по ним займет считанные минуты.
2022-12-30T07:00+0500
2022-12-30T07:00+0500
2022-12-30T07:00+0500
это интересно
новый год
рецепт
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Иногда даже у фанатов кулинарии нет ни сил, ни желания готовить. Однако период новогодних праздников неразрывно связан с готовкой, к тому же иногда гости могут прийти поздравить вас незапланированно.Чем угощать нежданных гостей? Диетолог Анна Мелехина предлагает три рецепта легких и быстрых закусок, которые можно приготовить буквально за десять минут.Брускетта с селедкойИдеальный вариант для тех, кто устал от сельди под шубой.Ингредиенты:Приготовление:Нарежьте сельдь мелкими кубиками.Смешайте сельдь с остальными ингредиентами (кроме хлеба). Нарежьте хлеб кусками и слегка поджарьте в тостере.Выложите смесь с сельдью на кусочки хлеба.Мидии в чесночном соусеРецепт для тех, кто скучает по Средиземному морюИнгредиентыПриготовление:Обжарьте раздавленный чеснок в масле на сковороде на слабом огне в течение пары минут.Добавьте в сковороду мидии в раковинах.Залейте смесь протертыми томатами.Тушите массу от 5 до 10 минут.Бутерброды с авокадоРецепт для тех, кто на диете.Ингредиенты:Приготовление:Подсушите кусочки хлеба в тостере. Если нет тостера, воспользуйтесь духовкой.Пока хлеб готовится до нужного состояния, мелко нарежьте томаты, авокадо и анчоусы.перемешайте овощную смесь, поперчите и выложитена хлеб.Читайте также: Как приготовить легкий и полезный оливье
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новый год рецепты сельдь под шубой бутерброды мидии авокадо гости быстрые рецепты легкие селедка брускетта
новый год рецепты сельдь под шубой бутерброды мидии авокадо гости быстрые рецепты легкие селедка брускетта
Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
Что делать, если гости нагрянули неожиданно и времени готовить сложные закуски нет, да и хочется удивить всех необычными блюдами? В этом случае вам помогут три легких рецепта – приготовление блюд по ним займет считанные минуты.
Иногда даже у фанатов кулинарии нет ни сил, ни желания готовить. Однако период новогодних праздников неразрывно связан с готовкой, к тому же иногда гости могут прийти поздравить вас незапланированно.
Чем угощать нежданных гостей? Диетолог Анна Мелехина предлагает три рецепта легких и быстрых закусок, которые можно приготовить буквально за десять минут.
Брускетта с селедкой
Идеальный вариант
для тех, кто устал от сельди под шубой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте сельдь мелкими кубиками.
Смешайте сельдь с остальными ингредиентами (кроме хлеба). Нарежьте хлеб кусками и слегка поджарьте в тостере.
Выложите смесь с сельдью на кусочки хлеба.
Мидии в чесночном соусе
Рецепт
для тех, кто скучает по Средиземному морю
Ингредиенты
500 г замороженных мидий в раковинах
1 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
Обжарьте раздавленный чеснок в масле на сковороде на слабом огне в течение пары минут.
Добавьте в сковороду мидии в раковинах.
Залейте смесь протертыми томатами.
Тушите массу от 5 до 10 минут.
Бутерброды с авокадо
Рецепт
для тех, кто на диете.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подсушите кусочки хлеба в тостере. Если нет тостера, воспользуйтесь духовкой.
Пока хлеб готовится до нужного состояния, мелко нарежьте томаты, авокадо и анчоусы.
перемешайте овощную смесь, поперчите и выложитена хлеб.