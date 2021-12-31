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Фото: голые Санта-Клаусы и гламурные олени — самые смешные рождественские моменты 2021
Фото: голые Санта-Клаусы и гламурные олени — самые смешные рождественские моменты 2021
Какой Новый год обходится без смешных и забавных казусов? Предлагаем вам фотоподборку самых веселых рождественских моментов со всего света.
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фото, мультимедиа , новый год, санта-клаус, рождество

Фото: голые Санта-Клаусы и гламурные олени — самые смешные рождественские моменты 2021

22:00 31.12.2021
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Какой Новый год обходится без смешных и забавных казусов? Предлагаем вам фотоподборку самых веселых рождественских моментов со всего света.
© REUTERS / Benoit Tessier

Собака "поливает" ёлку на Вандомской площади в Париже, 15 декабря 2021 г.

Собака &quot;поливает&quot; ёлку на Вандомской площади в Париже, 15 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
1/15
© REUTERS / Benoit Tessier

Собака "поливает" ёлку на Вандомской площади в Париже, 15 декабря 2021 г.

© REUTERS / Gustavo Graf

Девочка испугалась мужчину в костюме Санта-Клауса на рождественской ярмарке в Мехико, 22 декабря 2021 г.

Девочка испугалась мужчину в костюме Санта-Клауса на рождественской ярмарке в Мехико, 22 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
2/15
© REUTERS / Gustavo Graf

Девочка испугалась мужчину в костюме Санта-Клауса на рождественской ярмарке в Мехико, 22 декабря 2021 г.

© REUTERS / Bernadett Szabo

Забег полуголых Санта-Клаусов в Будапеште, 12 декабря 2021 г.

Забег полуголых Санта-Клаусов в Будапеште, 12 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
3/15
© REUTERS / Bernadett Szabo

Забег полуголых Санта-Клаусов в Будапеште, 12 декабря 2021 г.

© REUTERS / Jeenah Moon

Прохожий в костюме Санта-Клауса пьет из фляжки во время фестиваля SantaCon в Нью-Йорке11 декабря 2021 г.

Прохожий в костюме Санта-Клауса пьет из фляжки во время фестиваля SantaCon в Нью-Йорке11 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
4/15
© REUTERS / Jeenah Moon

Прохожий в костюме Санта-Клауса пьет из фляжки во время фестиваля SantaCon в Нью-Йорке11 декабря 2021 г.

© REUTERS / Issei Kato

Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в большом аквариуме среди рыб во время рождественского шоу в океанариуме Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, 10 декабря 2021 г.

Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в большом аквариуме среди рыб во время рождественского шоу в океанариуме Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, 10 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
5/15
© REUTERS / Issei Kato

Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в большом аквариуме среди рыб во время рождественского шоу в океанариуме Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, 10 декабря 2021 г.

© REUTERS / Jeenah Moon

Участники фестиваля SantaCon в Нью-Йорке 11 декабря 2021 г.

Участники фестиваля SantaCon в Нью-Йорке 11 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
6/15
© REUTERS / Jeenah Moon

Участники фестиваля SantaCon в Нью-Йорке 11 декабря 2021 г.

© REUTERS / Juan Medina

Люди в костюмах Санта-Клаусов во время благотворительного забега в пользу пострадавших от извержения вулкана Кумбре Вьеха в Мадриде, 19 деаабря 2021 г.

Люди в костюмах Санта-Клаусов во время благотворительного забега в пользу пострадавших от извержения вулкана Кумбре Вьеха в Мадриде, 19 деаабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
7/15
© REUTERS / Juan Medina

Люди в костюмах Санта-Клаусов во время благотворительного забега в пользу пострадавших от извержения вулкана Кумбре Вьеха в Мадриде, 19 деаабря 2021 г.

© REUTERS / Angela Ponce

Работник в костюме Санта-Клауса угощает жирафа в зоопарке Лимы, Перу, 17 декабря 2021 г.

Работник в костюме Санта-Клауса угощает жирафа в зоопарке Лимы, Перу, 17 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
8/15
© REUTERS / Angela Ponce

Работник в костюме Санта-Клауса угощает жирафа в зоопарке Лимы, Перу, 17 декабря 2021 г.

© REUTERS / Anton Vaganov

Уличный актер на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 23 декабря 2021 г.

Уличный актер на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 23 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
9/15
© REUTERS / Anton Vaganov

Уличный актер на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 23 декабря 2021 г.

© REUTERS / Borut Zivulovic

Человек в костюме Санта-Клауса заглядывает в окно педиатрической клиники в Любляне, Словения, 22 декабря 2021 г.

Человек в костюме Санта-Клауса заглядывает в окно педиатрической клиники в Любляне, Словения, 22 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
10/15
© REUTERS / Borut Zivulovic

Человек в костюме Санта-Клауса заглядывает в окно педиатрической клиники в Любляне, Словения, 22 декабря 2021 г.

© AP Photo / Rick Scuteri

Болельщик команды Arizona Cardinals перед матчем NFL против команды Los Angeles Rams, 13 декабря 2021 г. в Глендейле, штат Аризона.

Болельщик команды Arizona Cardinals перед матчем NFL против команды Los Angeles Rams, 13 декабря 2021 г. в Глендейле, штат Аризона. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AP Photo / Rick Scuteri

Болельщик команды Arizona Cardinals перед матчем NFL против команды Los Angeles Rams, 13 декабря 2021 г. в Глендейле, штат Аризона.

© REUTERS / Carl Recine

Болельщики футбольной команды Leicester City с изображением головы вратаря команды Каспера Шмейхеля в новогоднем колпачке перед матчем, Лестер, Великобритания, 12 декабря 2021 г.

Болельщики футбольной команды Leicester City с изображением головы вратаря команды Каспера Шмейхеля в новогоднем колпачке перед матчем, Лестер, Великобритания, 12 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
12/15
© REUTERS / Carl Recine

Болельщики футбольной команды Leicester City с изображением головы вратаря команды Каспера Шмейхеля в новогоднем колпачке перед матчем, Лестер, Великобритания, 12 декабря 2021 г.

© AFP / Timothy A. Clary

Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в аквариуме с акулами в океанариуме в г. Норуолк, Коннектикут, 10 декабря 2021 г.

Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в аквариуме с акулами в океанариуме в г. Норуолк, Коннектикут, 10 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP / Timothy A. Clary

Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в аквариуме с акулами в океанариуме в г. Норуолк, Коннектикут, 10 декабря 2021 г.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУчастник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов на проспекте Карла Маркса в Новосибирске.
Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов в Новосибирске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов на проспекте Карла Маркса в Новосибирске.
© REUTERS / Kevin Coombs

Полусдувшийся Санта-Клаус в Лондоне, 20 декабря 2021 г.

Полусдувшийся Санта-Клаус в Лондоне, 20 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
15/15
© REUTERS / Kevin Coombs

Полусдувшийся Санта-Клаус в Лондоне, 20 декабря 2021 г.

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