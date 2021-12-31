Фото: голые Санта-Клаусы и гламурные олени — самые смешные рождественские моменты 2021

Собака "поливает" ёлку на Вандомской площади в Париже, 15 декабря 2021 г.
Девочка испугалась мужчину в костюме Санта-Клауса на рождественской ярмарке в Мехико, 22 декабря 2021 г.
Девочка испугалась мужчину в костюме Санта-Клауса на рождественской ярмарке в Мехико, 22 декабря 2021 г.
Забег полуголых Санта-Клаусов в Будапеште, 12 декабря 2021 г.
Прохожий в костюме Санта-Клауса пьет из фляжки во время фестиваля SantaCon в Нью-Йорке11 декабря 2021 г.
Прохожий в костюме Санта-Клауса пьет из фляжки во время фестиваля SantaCon в Нью-Йорке11 декабря 2021 г.
Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в большом аквариуме среди рыб во время рождественского шоу в океанариуме Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, 10 декабря 2021 г.
Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в большом аквариуме среди рыб во время рождественского шоу в океанариуме Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, 10 декабря 2021 г.
Участники фестиваля SantaCon в Нью-Йорке 11 декабря 2021 г.
Люди в костюмах Санта-Клаусов во время благотворительного забега в пользу пострадавших от извержения вулкана Кумбре Вьеха в Мадриде, 19 деаабря 2021 г.
Люди в костюмах Санта-Клаусов во время благотворительного забега в пользу пострадавших от извержения вулкана Кумбре Вьеха в Мадриде, 19 деаабря 2021 г.
Работник в костюме Санта-Клауса угощает жирафа в зоопарке Лимы, Перу, 17 декабря 2021 г.
Работник в костюме Санта-Клауса угощает жирафа в зоопарке Лимы, Перу, 17 декабря 2021 г.
Уличный актер на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 23 декабря 2021 г.
Человек в костюме Санта-Клауса заглядывает в окно педиатрической клиники в Любляне, Словения, 22 декабря 2021 г.
Человек в костюме Санта-Клауса заглядывает в окно педиатрической клиники в Любляне, Словения, 22 декабря 2021 г.
Болельщик команды Arizona Cardinals перед матчем NFL против команды Los Angeles Rams, 13 декабря 2021 г. в Глендейле, штат Аризона.
Болельщик команды Arizona Cardinals перед матчем NFL против команды Los Angeles Rams, 13 декабря 2021 г. в Глендейле, штат Аризона.
Болельщики футбольной команды Leicester City с изображением головы вратаря команды Каспера Шмейхеля в новогоднем колпачке перед матчем, Лестер, Великобритания, 12 декабря 2021 г.
Болельщики футбольной команды Leicester City с изображением головы вратаря команды Каспера Шмейхеля в новогоднем колпачке перед матчем, Лестер, Великобритания, 12 декабря 2021 г.
Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в аквариуме с акулами в океанариуме в г. Норуолк, Коннектикут, 10 декабря 2021 г.
Ныряльщик в костюме Санта-Клауса в аквариуме с акулами в океанариуме в г. Норуолк, Коннектикут, 10 декабря 2021 г.
Полусдувшийся Санта-Клаус в Лондоне, 20 декабря 2021 г.