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https://uz.sputniknews.ru/20211231/kakie-kulturnye-proekty-podderjal-alisher-usmanov-v-uzbekistane-v-2021-godu-22027570.html
Какие культурные проекты поддержал Алишер Усманов в Узбекистане в 2021 году
Какие культурные проекты поддержал Алишер Усманов в Узбекистане в 2021 году
Какие проекты поддержал благотворительный Фонд Алишера Усманова в Узбекистане — читайте в материале.
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культура
алишер усманов
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Меценат узбекского происхождения Алишер Усманов и его благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в 2021 году поддержали ряд проектов культурной направленности. Подборку наиболее заметных инициатив составила редакция Forbes.Особое внимание миллиардер уделяет финансированию подобных инициатив у себя на родине. Под эгидой его фонда прошла реставрация дворца князя Романова в Ташкенте. Алишер Усманов помогает и в проектировании нового здания Музея искусств Узбекистана, а также реализации программы по повышению преподавания русского языка, в рамках которой в страну командировано 100 учителей и специалистов по русскому языку.По традиции фонд продолжает поддерживать фестивальные проекты дирижера, директора Мариинского театра Валерия Гергиева, Пасхальный фестиваль и фестиваль "Зарядье", а также фестиваль Владимира Спивакова и гастроли оркестра в Узбекистане.
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алишер усманов

Какие культурные проекты поддержал Алишер Усманов в Узбекистане в 2021 году

20:31 31.12.2021
© Sputnik / Владимир АстапковичМиллиардер Алишер Усманов
Миллиардер Алишер Усманов - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Какие проекты поддержал благотворительный Фонд Алишера Усманова в Узбекистане — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Меценат узбекского происхождения Алишер Усманов и его благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в 2021 году поддержали ряд проектов культурной направленности. Подборку наиболее заметных инициатив составила редакция Forbes.
Особое внимание миллиардер уделяет финансированию подобных инициатив у себя на родине. Под эгидой его фонда прошла реставрация дворца князя Романова в Ташкенте. Алишер Усманов помогает и в проектировании нового здания Музея искусств Узбекистана, а также реализации программы по повышению преподавания русского языка, в рамках которой в страну командировано 100 учителей и специалистов по русскому языку.
По традиции фонд продолжает поддерживать фестивальные проекты дирижера, директора Мариинского театра Валерия Гергиева, Пасхальный фестиваль и фестиваль "Зарядье", а также фестиваль Владимира Спивакова и гастроли оркестра в Узбекистане.
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