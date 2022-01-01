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Что будет с иммунитетом, если есть фисташки каждый день
Что будет с иммунитетом, если есть фисташки каждый день
Регулярное употребление фисташек может справиться с ростом холестерина в крови, отмечает врач-диетолог Татьяна Разумовская.
2022-01-01T23:00+0500
2022-01-01T23:00+0500
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диетолог
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Фисташки содержат много жира, однако несмотря на их калорийность, стоит употреблять их в пищу каждый день, чтобы улучшить метаболизм веществ в организме. Такую рекомендацию РИА Новости дала врач-диетолог Татьяна Разумовская.Дело в том, что главным веществом, которое содержится в фисташках, является биотин – водорастворимый кофермент из витаминов группы В, помогающий организму преобразовать продукты питания в энергию. Внешне эффект биотина проявляется на состоянии кожи, ногтей и волос.Кроме этого, биотин укрепляет нервную систему.Между тем человек в состоянии депрессии чаще подвержен вирусам. Поэтому стоит употреблять до 15 штук фисташек в день, в таком случае эти орехи приносят пользу.По словам специалиста, также ежедневный прием фисташек в пищу может позитивно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.Впрочем, важно помнить, что все орехи могут вызывать аллергию – фисташки в том числе.Читайте также: От чего защищает женский организм свекла
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диетолог, иммунитет

Что будет с иммунитетом, если есть фисташки каждый день

23:00 01.01.2022
© Pixabay/sunnysun0804Фисташки
Фисташки - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2022
© Pixabay/sunnysun0804
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Регулярное употребление фисташек может справиться с ростом холестерина в крови, отмечает врач-диетолог Татьяна Разумовская.
Фисташки содержат много жира, однако несмотря на их калорийность, стоит употреблять их в пищу каждый день, чтобы улучшить метаболизм веществ в организме. Такую рекомендацию РИА Новости дала врач-диетолог Татьяна Разумовская.
Дело в том, что главным веществом, которое содержится в фисташках, является биотин – водорастворимый кофермент из витаминов группы В, помогающий организму преобразовать продукты питания в энергию. Внешне эффект биотина проявляется на состоянии кожи, ногтей и волос.
Кроме этого, биотин укрепляет нервную систему.

"Биотин позволяет усваивать белок и сжигать жиры, — объясняет Татьяна Разумовская. – Если биотина не хватает, появляется депрессивное настроение".

Между тем человек в состоянии депрессии чаще подвержен вирусам. Поэтому стоит употреблять до 15 штук фисташек в день, в таком случае эти орехи приносят пользу.
По словам специалиста, также ежедневный прием фисташек в пищу может позитивно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.
Впрочем, важно помнить, что все орехи могут вызывать аллергию – фисташки в том числе.
Читайте также: От чего защищает женский организм свекла
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