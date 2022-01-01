https://uz.sputniknews.ru/20220101/eshte-mnogo-myasa-diora-usmanova-otkryla-v-tashkente-restoran--foto-22044028.html

"Ешьте много мяса": Диора Усманова открыла в Ташкенте ресторан — фото

"Ешьте много мяса": Диора Усманова открыла в Ташкенте ресторан — фото

Звезда поделилась неожиданной новостью в соцсетях и заинтриговала поклонников.

2022-01-01T12:30+0500

2022-01-01T12:30+0500

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это интересно

ташкент

мясо

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Бизнесвумен и блогер Диора Усманова открыла собственный ресторан в Ташкенте.Известно, что заведение расположено в самом центре столицы.Девушка поделилась этой новостью с подписчиками в Instagram и пошутила, что это ее подарок городу к Новому году.Усманова часто делится с аудиторией важными моментами из своей жизни. Так, в начале прошлого года девушка рассказала о желании взять под опеку над несколькими детьми из интернатов.Недавно Усмановой это удалось — она удочерила девочку по имени Аиша. Девушка отметила, что не осмелилась на такой поступок, если бы не поддержка мужа, родителей и сестры.Напомним: Диора была замужем за племянником бизнесмена Алишера Усманова. В браке у молодых родилась дочь Мариам. От второго брака у звезды есть сын Икром.Читайте также: Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото >>Райхон пожаловалась на большие пробки на заправках Ташкента — видео >>

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ташкент, мясо