https://uz.sputniknews.ru/20220101/eshte-mnogo-myasa-diora-usmanova-otkryla-v-tashkente-restoran--foto-22044028.html
"Ешьте много мяса": Диора Усманова открыла в Ташкенте ресторан — фото
"Ешьте много мяса": Диора Усманова открыла в Ташкенте ресторан — фото
Звезда поделилась неожиданной новостью в соцсетях и заинтриговала поклонников.
2022-01-01T12:30+0500
2022-01-01T12:30+0500
2022-01-01T12:30+0500
это интересно
ташкент
мясо
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Бизнесвумен и блогер Диора Усманова открыла собственный ресторан в Ташкенте.Известно, что заведение расположено в самом центре столицы.Девушка поделилась этой новостью с подписчиками в Instagram и пошутила, что это ее подарок городу к Новому году.Усманова часто делится с аудиторией важными моментами из своей жизни. Так, в начале прошлого года девушка рассказала о желании взять под опеку над несколькими детьми из интернатов.Недавно Усмановой это удалось — она удочерила девочку по имени Аиша. Девушка отметила, что не осмелилась на такой поступок, если бы не поддержка мужа, родителей и сестры.Напомним: Диора была замужем за племянником бизнесмена Алишера Усманова. В браке у молодых родилась дочь Мариам. От второго брака у звезды есть сын Икром.Читайте также: Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото >>Райхон пожаловалась на большие пробки на заправках Ташкента — видео >>
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ташкент, мясо
"Ешьте много мяса": Диора Усманова открыла в Ташкенте ресторан — фото
Звезда поделилась неожиданной новостью в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Бизнесвумен и блогер Диора Усманова открыла собственный ресторан в Ташкенте.
Известно, что заведение расположено в самом центре столицы.
Девушка поделилась этой новостью с подписчиками в Instagram и пошутила, что это ее подарок городу к Новому году.
Усманова часто делится с аудиторией важными моментами из своей жизни.
Так, в начале прошлого года девушка рассказала о желании взять под опеку над несколькими детьми из интернатов.
Недавно Усмановой это удалось — она удочерила девочку по имени Аиша.
Девушка отметила, что не осмелилась на такой поступок, если бы не поддержка мужа, родителей и сестры.
Напомним: Диора была замужем за племянником бизнесмена Алишера Усманова. В браке у молодых родилась дочь Мариам. От второго брака у звезды есть сын Икром.