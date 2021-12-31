https://uz.sputniknews.ru/20211231/lola-yuldasheva-podelilas-retseptom-novogodnego-napitka--foto-22037032.html
Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото
Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото
Звезда пообещала, что он создаст в доме атмосферу сказки!
2021-12-31T16:00+0500
2021-12-31T16:00+0500
2021-12-31T16:00+0500
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новый год
лола юлдашева
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева вовсю готовится к Новому году. Накануне звезда опубликовала новый пост, в котором призналась, что любит этот праздник за "невероятно сказочную атмосферу, вокруг которой царит предпраздничная суматоха".При этом, подчеркнула Юлдашева, очень важно "остановиться и порадовать себя и любимых праздничным настроением". Затем артистка поделилась с подписчиками рецептом ее любимого новогоднего кофейнего напитка.Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):Как приготовить напиток:На днях артистка выложила видео, как играет на фортепиано классическую сюиту в вечернем платье на фоне наряженной елки.Певица призналась, что играет "каряво", и пошутила, что композитор, вероятно, "перевернулся уже десять раз". Однако подписчики отметили, что артистка невероятно талантлива.Читайте:Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос >>Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи" >>
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новый год, лола юлдашева
Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото
Звезда пообещала, что он создаст в доме атмосферу сказки.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева вовсю готовится к Новому году.
Накануне звезда опубликовала новый пост, в котором призналась, что любит этот праздник за "невероятно сказочную атмосферу, вокруг которой царит предпраздничная суматоха".
При этом, подчеркнула Юлдашева, очень важно "остановиться и порадовать себя и любимых праздничным настроением".
Затем артистка поделилась с подписчиками рецептом ее любимого новогоднего кофейнего напитка.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):
половина чайной ложки кардамона;
половина чайной ложки корицы;
смешать молоко со специями и нагревать 15 минут на слабом огне;
когда смесь начнет закипать, разлить ее по чашкам и добавить по две ложки Nescafe Gold;
"И вуаля! Ваш дом наполнится невероятным ароматом кофе с пикантным кардамоном и отличным новогодним настроением!" — отметила Юлдашева.
На днях артистка выложила
видео, как играет на фортепиано классическую сюиту в вечернем платье на фоне наряженной елки.
Певица призналась, что играет "каряво", и пошутила, что композитор, вероятно, "перевернулся уже десять раз". Однако подписчики отметили, что артистка невероятно талантлива.