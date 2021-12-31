https://uz.sputniknews.ru/20211231/lola-yuldasheva-podelilas-retseptom-novogodnego-napitka--foto-22037032.html

Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото

Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото

Звезда пообещала, что он создаст в доме атмосферу сказки!

2021-12-31T16:00+0500

2021-12-31T16:00+0500

2021-12-31T16:00+0500

это интересно

новый год

лола юлдашева

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева вовсю готовится к Новому году. Накануне звезда опубликовала новый пост, в котором призналась, что любит этот праздник за "невероятно сказочную атмосферу, вокруг которой царит предпраздничная суматоха".При этом, подчеркнула Юлдашева, очень важно "остановиться и порадовать себя и любимых праздничным настроением". Затем артистка поделилась с подписчиками рецептом ее любимого новогоднего кофейнего напитка.Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):Как приготовить напиток:На днях артистка выложила видео, как играет на фортепиано классическую сюиту в вечернем платье на фоне наряженной елки.Певица призналась, что играет "каряво", и пошутила, что композитор, вероятно, "перевернулся уже десять раз". Однако подписчики отметили, что артистка невероятно талантлива.Читайте:Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос >>Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи" >>

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новый год, лола юлдашева