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Кому опасно есть красную икру — мнение врача
Кому опасно есть красную икру — мнение врача
Красная икра богата белками и микроэлементами. Но это традиционный новогодний продукт может быть опасен. Кому не стоит есть красную икру рассказал гастроэнтеролог.
2022-01-01T08:00+0500
2022-01-01T08:00+0500
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Не стоит давать красную икру малышам до трех лет, считает гастроэнтеролог Сергей Логинов.Кроме того, врач посоветовал выбирать икру без консервантов и с небольшим количеством соли. Поскольку икра сама по себе очень аллергенна, прежде чем давать ее детям, стоит посоветоваться с педиатром, считает Логинов.Да и взрослым переедать ее не стоит: соль и консерванты могут вызвать отеки. По мнению гастроэнтеролога, оптимальная доза — две-три чайные ложки в день.Тем не менее исключать икру из рациона нет необходимости. Она очень полезна благодаря содержанию фолиевой кислоты, йода, фосфора, калия, железа, кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов.Читайте также: Популярный фрукт спасает от мигрени
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продукты, врач

Кому опасно есть красную икру — мнение врача

08:00 01.01.2022
© Sputnik / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкБлины
Блины - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Валерий Титиевский
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Красная икра богата белками и микроэлементами. Но это традиционный новогодний продукт может быть опасен. Кому не стоит есть красную икру, рассказал гастроэнтеролог.
Не стоит давать красную икру малышам до трех лет, считает гастроэнтеролог Сергей Логинов.
"До этого возраста органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра — очень тяжелый продукт, с которым желудок ребенка может не справиться", — цитирует специалиста РИА Новости.
Кроме того, врач посоветовал выбирать икру без консервантов и с небольшим количеством соли. Поскольку икра сама по себе очень аллергенна, прежде чем давать ее детям, стоит посоветоваться с педиатром, считает Логинов.
Да и взрослым переедать ее не стоит: соль и консерванты могут вызвать отеки. По мнению гастроэнтеролога, оптимальная доза — две-три чайные ложки в день.
Тем не менее исключать икру из рациона нет необходимости. Она очень полезна благодаря содержанию фолиевой кислоты, йода, фосфора, калия, железа, кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов.
Читайте также: Популярный фрукт спасает от мигрени
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08:00Кому опасно есть красную икру — мнение врача
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