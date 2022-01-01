https://uz.sputniknews.ru/20220101/komu-opasno-est-krasnuyu-ikru--mnenie-vracha-22026281.html

Кому опасно есть красную икру — мнение врача

Кому опасно есть красную икру — мнение врача

Красная икра богата белками и микроэлементами. Но это традиционный новогодний продукт может быть опасен. Кому не стоит есть красную икру рассказал гастроэнтеролог.

2022-01-01T08:00+0500

2022-01-01T08:00+0500

2022-01-01T08:00+0500

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Не стоит давать красную икру малышам до трех лет, считает гастроэнтеролог Сергей Логинов.Кроме того, врач посоветовал выбирать икру без консервантов и с небольшим количеством соли. Поскольку икра сама по себе очень аллергенна, прежде чем давать ее детям, стоит посоветоваться с педиатром, считает Логинов.Да и взрослым переедать ее не стоит: соль и консерванты могут вызвать отеки. По мнению гастроэнтеролога, оптимальная доза — две-три чайные ложки в день.Тем не менее исключать икру из рациона нет необходимости. Она очень полезна благодаря содержанию фолиевой кислоты, йода, фосфора, калия, железа, кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов.Читайте также: Популярный фрукт спасает от мигрени

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продукты, врач