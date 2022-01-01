https://uz.sputniknews.ru/20220101/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-novym-godom--video-22042624.html

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом — видео

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом — видео

Что пожелал президент и каким объявил предстоящий 2022 год — читайте в материале.

2022-01-01T11:00+0500

2022-01-01T11:00+0500

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общество

шавкат мирзиёев

новый год

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил жителей Узбекистана с 2022 годом.Глава государства пожелал всем здоровья, мира и благополучия. Мирзиёев подчеркнул, что "год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения оставил яркий след в жизни" страны.Итоги 2021 годаВ Узбекистане вовсю развернуто строительство новых домов, детских садов, школ и вузов, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Большое внимание власти уделили развитию городов и сел.По словам Мирзиёева, "формируется неповторимый облик Нового Узбекистана".Активно развивается предпринимательская сфера, в том числе среди женщин и молодежи. В 2021-м республика также может похвастаться богатым урожаем, который вырастили "трудолюбивые дехкане и фермеры".Новому 2022 году дали названиеМирзиёев объявил 2022-й "Годом обеспечения интересов человека и развития махалли".Прежде чем выбрать название, власти изучили изучили пожелания и предложения населения страны.Президент отметил, что отныне приоритетом станет "эффективная работа в каждой махалле". По словам Мирзиёева, главная задача для Узбекистана сегодня — обеспечение мира и стабильности.Дальше — большеУзбекский лидер заверил, что в 2022-м в центре внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест.Кроме того, власти продолжат работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.Большой акцент также сделают на развитии социальной сферы: систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.Мирзиёев не обошел стороной и вопрос поддержки нуждающихся узбекистанцев: ветеранов войны и труда, женщин, молодежи и других категорий населения.Читайте также:Какие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане >>Каких пять изменений ждать в экономике Узбекистана в 2022 году >>

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шавкат мирзиёев, новый год