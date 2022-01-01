https://uz.sputniknews.ru/20220101/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-novym-godom--video-22042624.html
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом — видео
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом — видео
Что пожелал президент и каким объявил предстоящий 2022 год — читайте в материале.
2022-01-01T11:00+0500
2022-01-01T11:00+0500
2022-01-01T11:00+0500
общество
шавкат мирзиёев
новый год
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил жителей Узбекистана с 2022 годом.Глава государства пожелал всем здоровья, мира и благополучия. Мирзиёев подчеркнул, что "год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения оставил яркий след в жизни" страны.Итоги 2021 годаВ Узбекистане вовсю развернуто строительство новых домов, детских садов, школ и вузов, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Большое внимание власти уделили развитию городов и сел.По словам Мирзиёева, "формируется неповторимый облик Нового Узбекистана".Активно развивается предпринимательская сфера, в том числе среди женщин и молодежи. В 2021-м республика также может похвастаться богатым урожаем, который вырастили "трудолюбивые дехкане и фермеры".Новому 2022 году дали названиеМирзиёев объявил 2022-й "Годом обеспечения интересов человека и развития махалли".Прежде чем выбрать название, власти изучили изучили пожелания и предложения населения страны.Президент отметил, что отныне приоритетом станет "эффективная работа в каждой махалле". По словам Мирзиёева, главная задача для Узбекистана сегодня — обеспечение мира и стабильности.Дальше — большеУзбекский лидер заверил, что в 2022-м в центре внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест.Кроме того, власти продолжат работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.Большой акцент также сделают на развитии социальной сферы: систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.Мирзиёев не обошел стороной и вопрос поддержки нуждающихся узбекистанцев: ветеранов войны и труда, женщин, молодежи и других категорий населения.Читайте также:Какие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане >>Каких пять изменений ждать в экономике Узбекистана в 2022 году >>
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шавкат мирзиёев, новый год
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом — видео
Узбекский лидер объявил объявил 2022-й годом обеспечения интересов человека и развития махалли.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил жителей Узбекистана с 2022 годом.
Глава государства пожелал всем здоровья, мира и благополучия.
"Пусть Новый год принесет каждой семье, всему нашему народу здоровье, достаток и счастье! Пусть процветает наш родной Узбекистан!"
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Мирзиёев подчеркнул, что "год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения оставил яркий след в жизни" страны.
"Мы вместе сделали очень многое. Несмотря на последствия пандемии и глобального кризиса, в стране обеспечен высокий экономический рост. Создано множество предприятий, кластеров и технопарков, современная инфраструктура".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Итоги 2021 года
В Узбекистане вовсю развернуто строительство новых домов, детских садов, школ и вузов, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Большое внимание власти уделили развитию городов и сел.
По словам Мирзиёева, "формируется неповторимый облик Нового Узбекистана".
Активно развивается предпринимательская сфера, в том числе среди женщин и молодежи.
В 2021-м республика также может похвастаться богатым урожаем, который вырастили "трудолюбивые дехкане и фермеры".
"Радует своими достижениями наша целеустремленная молодежь. Растет авторитет страны в мировом сообществе. Пользуясь случаем, поздравляю наших зарубежных партнеров, народы всех стран с Новым годом, желаю им мира и процветания".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Новому 2022 году дали название
Мирзиёев объявил 2022-й "Годом обеспечения интересов человека и развития махалли".
Прежде чем выбрать название, власти изучили изучили пожелания и предложения населения страны.
Для нас это, прежде всего, обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана. Решающее значение в этом имеет махалля — основа нашего общества. Действительно, мир в махалле — это мир во всей стране. Процветающая махалля — это процветающая страна.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Президент отметил, что отныне приоритетом станет "эффективная работа в каждой махалле".
По словам Мирзиёева, главная задача для Узбекистана сегодня — обеспечение мира и стабильности.
Дальше — больше
Узбекский лидер заверил, что в 2022-м в центре внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест.
Кроме того, власти продолжат работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.
Большой акцент также сделают
на развитии социальной сферы: систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.
Мирзиёев не обошел стороной и вопрос поддержки нуждающихся узбекистанцев: ветеранов войны и труда, женщин, молодежи и других категорий населения.
Приоритетной останется задача благоустройства страны, строительства во всех регионах современного жилья, в частности, массивов "Новый Узбекистан". Хочу заверить всех вас: мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы жизнь нашего народа стала еще более благополучной.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана