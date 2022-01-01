https://uz.sputniknews.ru/20220101/kakix-pyat-izmeneniy-jdat-v-ekonomike-uzbekistana-v-2022-godu-22042088.html

Какие пять изменений ждут экономику Узбекистана в 2022 году

Какие пять изменений ждут экономику Узбекистана в 2022 году

Аналитики убеждены: экономика Узбекистана относительно хорошо переносит пандемию. Что же будет с ней в этом году? Ответы — в материале.

2022-01-01T10:30+0500

2022-01-01T10:30+0500

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экономика

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент подписал указ "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы", в котором определил задачи по развитию национальной экономики.В этом году ­­власти намерены снизить годовой уровень инфляции до 9%, в 2023-м — до 5%, фискального дефицита — до 3%, и в последующем не допускать превышения указанных показателей инфляции и дефицита государственного бюджета.Кроме того, будут завершены процессы трансформации коммерческих банков с долей государства, с доведением до 60% доли частного сектора в банках до конца 2026 года.Какие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане >>С 2023-го ставка налога на добавленную стоимость снизится до 12%, ставка налога на прибыль в таких направлениях предпринимательства, как банковское и финансовое дело, телекоммуникации — до 15%."Зеленая экономика"Как ожидается, за пять лет энергоэффективность экономики повысится на 20%. Также власти рассчитывают сократить на 10% объем выбросов вредных газов в атмосферу путем активного внедрения технологий "зеленой экономики" во все сферы.Для этого будут реализованы:Бизнесу, работающему в районах с "тяжелыми" условиями, — льготыВласти внедрят систему оплаты новыми субъектами предпринимательства на основе опыта введения специальных налоговых ставок для Муйнакского района Каракалпакстана:Это касается предпринимателей, ведущих бизнес в:Упрощение лицензированияДо 1 апреля 2022-го власти упростят процедуры выдачи лицензий и иных разрешительных документов, исходя из специализации и наличия у субъектов предпринимательства возможности осуществления онлайн-деятельности.Они предусматривают:Условия для конкуренцииВласти также планируют ликвидировать монополии в более чем 25 видах деятельности за счет отмены эксклюзивных прав и приватизации компаний с госучастием, в том числе:Аналитики тем временем убеждены: экономика Узбекистана относительно хорошо переносит пандемию. Особенно это ощущается в области торговли и производства.Пока в Международном валютном фонде ожидают, что темпы роста ВВП в следующем году сохранятся на уровне 6%, эксперты Исполнительного комитета СНГ ожидают, что инфляция в стране не усилится, а удержит показатели прошлого года.Позитивными прогнозами относительно экономического будущего Узбекистана делится и Евразийский банк развития (ЕАБР).Какие факторы помогли республике развивать экономику, несмотря на продолжающуюся пандемию? О пяти главных экономических достижениях страны — в обзоре Sputnik Узбекистан.Читайте также:ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо >>Видео: Михаил Мыскин рассказал, что будет с инфляцией в Узбекистане >>

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узбекистан, экономика