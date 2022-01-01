Экономика
Какие пять изменений ждут экономику Узбекистана в 2022 году
10:30 01.01.2022 (обновлено: 10:55 01.01.2022)
Власти планируют ликвидировать монополии, продолжить приватизацию, повысить энергоэффективность экономики, упростить лицензирование, облегчить ведение бизнеса в тяжелодоступных районах.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент подписал указ "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы", в котором определил задачи по развитию национальной экономики.
В этом году власти намерены снизить годовой уровень инфляции до 9%, в 2023-м — до 5%, фискального дефицита — до 3%, и в последующем не допускать превышения указанных показателей инфляции и дефицита государственного бюджета.
Кроме того, будут завершены процессы трансформации коммерческих банков с долей государства, с доведением до 60% доли частного сектора в банках до конца 2026 года.
С 2023-го ставка налога на добавленную стоимость снизится до 12%, ставка налога на прибыль в таких направлениях предпринимательства, как банковское и финансовое дело, телекоммуникации — до 15%.
"Зеленая экономика"
Как ожидается, за пять лет энергоэффективность экономики повысится на 20%. Также власти рассчитывают сократить на 10% объем выбросов вредных газов в атмосферу путем активного внедрения технологий "зеленой экономики" во все сферы.
Для этого будут реализованы:
программы расширения и поддержки использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности социальных, коммерческих и административно-бытовых зданий и сооружений;
программы создания технологии получения, хранения и передачи водородной энергии;
созданы системы стимулирования производства и эксплуатации электромобилей.
Бизнесу, работающему в районах с "тяжелыми" условиями, — льготы
Власти внедрят систему оплаты новыми субъектами предпринимательства на основе опыта введения специальных налоговых ставок для Муйнакского района Каракалпакстана:
налога с оборота по ставке 1%;
налога на прибыль в размере, сниженном на 50% от установленной ставки;
земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц — по ставке 1% от начисленной суммы.
Это касается предпринимателей, ведущих бизнес в:
Чиракчинском, Дехканабадском, Касбинском, Миришкорском и Нишанском районах Кашкадарьинской области;
Тамдынском, Учкудукском, Канимехском и Нуратинском районах Навоийской области;
Букинском, Пскентском, Аккурганском и Бекабадском районах Ташобласти.
Упрощение лицензирования
До 1 апреля 2022-го власти упростят процедуры выдачи лицензий и иных разрешительных документов, исходя из специализации и наличия у субъектов предпринимательства возможности осуществления онлайн-деятельности.
Они предусматривают:
отмену требования, предъявляемого к зданиям и сооружениям, оборудованию и установление исключительно квалификационных требований к отдельным видам деятельности;
пересмотр требований, предъявляемых к работникам, наличие которых в штате является обязательным, путем предоставления права на выбор специалиста исходя из потребности в направлении деятельности;
создание возможности заниматься определенной деятельностью в выездном порядке, в том числе с использованием автотранспортных средств;
отмену национальных стандартов и требований по заказам, поступившим из зарубежных государств, в связи с оказанием услуг за пределами страны.
Условия для конкуренции
Власти также планируют ликвидировать монополии в более чем 25 видах деятельности за счет отмены эксклюзивных прав и приватизации компаний с госучастием, в том числе:
в 2022-м — 14 видах деятельности, включая услуги по поставке сжиженного газа населению и объектам социальной сферы, а также услуги по сертификации;
в 2023–2025 годах — 11 видах деятельности, включая услуги по хранению нефтепродуктов, оказанию дополнительных услуг в сфере железнодорожных перевозок, эксплуатации аэровокзальных и привокзальных комплексов, сбору, перевозке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов, железнодорожные экспедиторские услуги.
Аналитики тем временем убеждены: экономика Узбекистана относительно хорошо переносит пандемию. Особенно это ощущается в области торговли и производства.
Пока в Международном валютном фонде ожидают, что темпы роста ВВП в следующем году сохранятся на уровне 6%, эксперты Исполнительного комитета СНГ ожидают, что инфляция в стране не усилится, а удержит показатели прошлого года.
Позитивными прогнозами относительно экономического будущего Узбекистана делится и Евразийский банк развития (ЕАБР).
Какие факторы помогли республике развивать экономику, несмотря на продолжающуюся пандемию? О пяти главных экономических достижениях страны — в обзоре Sputnik Узбекистан.
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