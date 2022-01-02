https://uz.sputniknews.ru/20220102/kajdyy-desyatyy-jitel-afganistana--narkoman-22059048.html

Каждый десятый житель Афганистана – наркоман

Каждый десятый житель Афганистана – наркоман

Замминистра здравоохранения заявил о рекордном числе наркозависимых в стране.

2022-01-02T18:02+0500

2022-01-02T18:02+0500

2022-01-02T18:02+0500

в мире

афганистан

наркотики

наркоманы

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Около 10% жителей Афганистана ежедневно употребляют наркотики, заявил журналистам Tolo News заместитель министра здравоохранения страны Абдул Бари Омар, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.По его словам, из 39 млн граждан Афганистана в настоящий момент 3,5 млн являются наркозависимыми.По данным ООН, в 2020 году площадь земель в Афганистане, используемых для незаконного выращивания опиумного мака, увеличилась на 37%. При этом на долю Кабула приходилось 85% производства опиума в мире, а это около 6-11% ВВП.Число наркозависимых в 2020 году составляло 2,4 млн человек.В 1996-2001 годах, когда у власти в стране находились талибы*, основным источником доходов государства было производство и контрабанда опия и его производных. Тогда более 96% афганского опиумного мака производилось под патронажем государства.И сегодня угроза контрабанды наркотиков из Афганистана в соседние страны растет с каждым месяцем, отмечают представители антинаркотического ведомства Таджикистана. Так, ранее они задержали двух граждан Афганистана, которые провозили почти 15 кг метамфетамина, предназначенного для распространения в Душанбе и других регионах республики.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана

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афганистан, наркотики, наркоманы