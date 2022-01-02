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Компьютерная игромания стала болезнью
Компьютерная игромания стала болезнью
ВОЗ официально включила ее в перечень заболеваний МКБ-11
2022-01-02T12:06+0500
2022-01-02T12:06+0500
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воз
компьютерные игры
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью и внесла ее в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), сообщает РИА Новости.С 1 января вступил в силу документ, вносящий изменения в опубликованную в 2018 году одиннадцатую версию МКБ. В частности, изменилась существующая классификация болезней и добавилось несколько новых медицинских стандартов и заболеваний.Одним из таких новых психических заболеваний стала игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Этот диагноз может поставить только специалист в случае, если у человека в течение года наблюдались признаки расстройства, влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие сферы, отмечают в ВОЗ.Как отметил эксперт, у игромании множество симпотомов. Один из них – если желание играть в компьютерные игры вытесняет другие интересы и мешает социальной жизни человека в течение 12 месяцев. Поэтому если даже человек играет в выходные по нескольку дней, это еще не повод бить тревогу.При этом производители видеоигр из США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки подписали совместное заявление против включения игромании в МКБ из-за недостаточной научной обоснованности.Кроме игромании в МКБ-11 включен и синдром эмоционального выгорания (СЭВ) или переутомление. По определению в классификтаоре, это физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой. Однако, синдром хронической усталости пока в реестр официальных заболеваний не внесен.Среди психических болезней, связанных с внешностью, появилась дисморфофобия - когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Добавился и синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.В раздел сексуальных расстройств перенесли гендерную дисфорию, или расстройство гендерной идентичности – неспособность человека полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. А ВИЧ теперь считается хроническим заболеванием.Формально государства приняли новую версию МКБ-11 на 72 сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения в 2019 году. В силу она вступила с 1 января 2022 года.Читайте также: В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
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воз, компьютерные игры

Компьютерная игромания стала болезнью

12:06 02.01.2022
© Collage Sputnik / findaИгрок в компьютерные игры
Игрок в компьютерные игры - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Collage Sputnik / finda
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ВОЗ официально включила ее в перечень заболеваний МКБ-11
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью и внесла ее в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), сообщает РИА Новости.
С 1 января вступил в силу документ, вносящий изменения в опубликованную в 2018 году одиннадцатую версию МКБ. В частности, изменилась существующая классификация болезней и добавилось несколько новых медицинских стандартов и заболеваний.
Одним из таких новых психических заболеваний стала игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Этот диагноз может поставить только специалист в случае, если у человека в течение года наблюдались признаки расстройства, влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие сферы, отмечают в ВОЗ.
"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", - рассказал РИА Новости эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
Как отметил эксперт, у игромании множество симпотомов. Один из них – если желание играть в компьютерные игры вытесняет другие интересы и мешает социальной жизни человека в течение 12 месяцев. Поэтому если даже человек играет в выходные по нескольку дней, это еще не повод бить тревогу.
"Интенсивная игра в компьютерные игры, не только в течение дня, но даже если она продолжается, не подряд, несколько дней, любая подобная интенсивная игра не является характеристикой игрового расстройства. Поэтому нельзя говорить о том, что любая повышенная игровая активность представляет собой игровое расстройство. Это неверно", - добавил Позняк.
При этом производители видеоигр из США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки подписали совместное заявление против включения игромании в МКБ из-за недостаточной научной обоснованности.
Кроме игромании в МКБ-11 включен и синдром эмоционального выгорания (СЭВ) или переутомление. По определению в классификтаоре, это физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой. Однако, синдром хронической усталости пока в реестр официальных заболеваний не внесен.
Среди психических болезней, связанных с внешностью, появилась дисморфофобия - когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Добавился и синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.
В раздел сексуальных расстройств перенесли гендерную дисфорию, или расстройство гендерной идентичности – неспособность человека полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. А ВИЧ теперь считается хроническим заболеванием.
Формально государства приняли новую версию МКБ-11 на 72 сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения в 2019 году. В силу она вступила с 1 января 2022 года.
Читайте также: В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
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