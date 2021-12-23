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В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Двухкомпонентное лекарство вдыхают с помощью ингалятора, оно не дает вирусу размножаться.
2021-12-23T15:19+0500
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россия
лекарство
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал новый препарат "МИР 19". Средство эффективно борется с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."МИР 19" — этиотропный препарат. Он состоит из двух компонентов и действует через механизм интерференции РНК, то есть не дает вирусу размножаться в организме.Новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. По словам специалистов, у препарата нет побочных эффектов.По данным ВОЗ, коронавирусная инфекция по количеству смертей в мире уже превзошла ВИЧ и туберкулез.Читайте также: Сколько раз можно прививаться "Спутником V"?
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лекарство, коронавирус covid-19

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"

15:19 23.12.2021 (обновлено: 15:24 23.12.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ГКБ №52
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Двухкомпонентное лекарство вдыхают с помощью ингалятора, оно не дает вирусу размножаться.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал новый препарат "МИР 19". Средство эффективно борется с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.

"МИР 19" — этиотропный препарат. Он состоит из двух компонентов и действует через механизм интерференции РНК, то есть не дает вирусу размножаться в организме.
Новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. По словам специалистов, у препарата нет побочных эффектов.
По данным ВОЗ, коронавирусная инфекция по количеству смертей в мире уже превзошла ВИЧ и туберкулез.
Читайте также: Сколько раз можно прививаться "Спутником V"?
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