https://uz.sputniknews.ru/20211223/21916042.html
В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Двухкомпонентное лекарство вдыхают с помощью ингалятора, оно не дает вирусу размножаться.
2021-12-23T15:19+0500
2021-12-23T15:19+0500
2021-12-23T15:24+0500
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал новый препарат "МИР 19". Средство эффективно борется с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."МИР 19" — этиотропный препарат. Он состоит из двух компонентов и действует через механизм интерференции РНК, то есть не дает вирусу размножаться в организме.Новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. По словам специалистов, у препарата нет побочных эффектов.По данным ВОЗ, коронавирусная инфекция по количеству смертей в мире уже превзошла ВИЧ и туберкулез.Читайте также: Сколько раз можно прививаться "Спутником V"?
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MIA „Rosiya Segodnya“
лекарство, коронавирус covid-19
В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
15:19 23.12.2021 (обновлено: 15:24 23.12.2021)
Двухкомпонентное лекарство вдыхают с помощью ингалятора, оно не дает вирусу размножаться.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал новый препарат "МИР 19". Средство эффективно борется с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.
"МИР 19" — этиотропный препарат. Он состоит из двух компонентов и действует через механизм интерференции РНК, то есть не дает вирусу размножаться в организме.
Новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. По словам специалистов, у препарата нет побочных эффектов.
По данным ВОЗ, коронавирусная инфекция по количеству смертей в мире уже превзошла ВИЧ и туберкулез.