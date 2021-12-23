https://uz.sputniknews.ru/20211223/21916042.html

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"

В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "Мир 19"

Двухкомпонентное лекарство вдыхают с помощью ингалятора, оно не дает вирусу размножаться.

2021-12-23T15:19+0500

2021-12-23T15:19+0500

2021-12-23T15:24+0500

россия

лекарство

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал новый препарат "МИР 19". Средство эффективно борется с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."МИР 19" — этиотропный препарат. Он состоит из двух компонентов и действует через механизм интерференции РНК, то есть не дает вирусу размножаться в организме.Новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. По словам специалистов, у препарата нет побочных эффектов.По данным ВОЗ, коронавирусная инфекция по количеству смертей в мире уже превзошла ВИЧ и туберкулез.Читайте также: Сколько раз можно прививаться "Спутником V"?

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лекарство, коронавирус covid-19