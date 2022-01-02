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Мужчина рассылал поддельные интимные фото девушки
Мужчина рассылал поддельные интимные фото девушки
Правоохранительные органы задержали кибер-преступника, ему грозит штраф до 108 миллионов или до двух лет исправительных работ.
2022-01-02T15:24+0500
2022-01-02T15:24+0500
происшествия
задержание
штраф
задержание преступников
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте кибер-преступника, рассылавшего поддельные интимные фотографии девушки, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.В итоге правоохранительные органы задержали 21-летнего мужчину, временно проживающего в мирабадском районе столицы. Он познакомился с пострадавшей через Telegram, скачал ее фотографии, привел их с помощью Photoshopв непристойный вид и распространял в специальном канале "в корыстных целях", сообщает пресс-служба ГУВД.У мужчины изъят телефон, с которого он рассылал фотографии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса. Наказание по данной статье предусматривает штраф от 54 до 108 млн сумов, обязательные общественные работы или исправительные работы сроком до двух лет.Читайте также: Опознаны нарушители, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь
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задержание, штраф, задержание преступников

Мужчина рассылал поддельные интимные фото девушки

15:24 02.01.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковИконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона.
Иконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Правоохранительные органы задержали кибер-преступника, ему грозит штраф до 108 миллионов или до двух лет исправительных работ.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте кибер-преступника, рассылавшего поддельные интимные фотографии девушки, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
"В ходе интернет-мониторинга, проведенного Центром кибербезопасности МВД, было замечено, что 1 ноября 2021 года неизвестным лицом были опубликованы фотографии Х.И. в интимной форме на созданном мессенджером Telegram канале, распространяющем непристойные изображения девушек", - говорится в сообщении пресс-службы.
В итоге правоохранительные органы задержали 21-летнего мужчину, временно проживающего в мирабадском районе столицы. Он познакомился с пострадавшей через Telegram, скачал ее фотографии, привел их с помощью Photoshopв непристойный вид и распространял в специальном канале "в корыстных целях", сообщает пресс-служба ГУВД.
У мужчины изъят телефон, с которого он рассылал фотографии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса. Наказание по данной статье предусматривает штраф от 54 до 108 млн сумов, обязательные общественные работы или исправительные работы сроком до двух лет.
Читайте также: Опознаны нарушители, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь
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