https://uz.sputniknews.ru/20220102/mujchina-rassylal-poddelnye-intimnye-foto-devushki-22056905.html

Мужчина рассылал поддельные интимные фото девушки

Мужчина рассылал поддельные интимные фото девушки

Правоохранительные органы задержали кибер-преступника, ему грозит штраф до 108 миллионов или до двух лет исправительных работ.

2022-01-02T15:24+0500

2022-01-02T15:24+0500

2022-01-02T15:24+0500

происшествия

задержание

штраф

задержание преступников

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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте кибер-преступника, рассылавшего поддельные интимные фотографии девушки, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.В итоге правоохранительные органы задержали 21-летнего мужчину, временно проживающего в мирабадском районе столицы. Он познакомился с пострадавшей через Telegram, скачал ее фотографии, привел их с помощью Photoshopв непристойный вид и распространял в специальном канале "в корыстных целях", сообщает пресс-служба ГУВД.У мужчины изъят телефон, с которого он рассылал фотографии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса. Наказание по данной статье предусматривает штраф от 54 до 108 млн сумов, обязательные общественные работы или исправительные работы сроком до двух лет.Читайте также: Опознаны нарушители, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь

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задержание, штраф, задержание преступников