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Опознаны люди, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь
Опознаны люди, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь
В результате взрыва три человека госпитализированы, нарушителей ждет уголовное наказание
2022-01-02T11:07+0500
2022-01-02T11:07+0500
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Правоохранительные органы установили личности четверых человек, взорвавших огнетушитель в новогоднюю ночь возле торгового центра "Самарканд Дарвоза", сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные попытались устроить фейерверк и подожгли огнетушитель. В результате три человека были госпитализированы. У одного из пострадавших произошел разрыв пяточной кости, другой получил травму мягких тканей живота, у третьего оторвало пальцы правой стопы.Возбуждено уголовное дело по статье 250 Уголовного кодекса "Нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами или пиротехническими изделиями".Нарушителям грозит штраф от 13,5 до 27 миллионов сумов, обязательные общественные работы или даже лишение свободы до трех лет.В начале декабря правительство Узбекистана вновь ввело запрет на ввоз, продажу и использование петард и фейерверков (II класс опасности).Ввоз и использование пиротехнических изделий технического и специального назначения (III–V классы опасности — салюты, ракеты, профессиональные фейерверки) для массовых мероприятий разрешен в количествах, установленных властями.Читайте также:Сколько пиротехники изъяли таможенники с начала года &gt;&gt;В Коканде изъяли крупную партию запрещенной пиротехники &gt;&gt;
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новый год, салют

Опознаны люди, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь

11:07 02.01.2022
© Sputnik / Евгений БиятовОгнетушитель, архивное фото
Огнетушитель, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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В результате взрыва три человека госпитализированы, нарушителей ждет уголовное наказание
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Правоохранительные органы установили личности четверых человек, взорвавших огнетушитель в новогоднюю ночь возле торгового центра "Самарканд Дарвоза", сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные попытались устроить фейерверк и подожгли огнетушитель. В результате три человека были госпитализированы. У одного из пострадавших произошел разрыв пяточной кости, другой получил травму мягких тканей живота, у третьего оторвало пальцы правой стопы.
Возбуждено уголовное дело по статье 250 Уголовного кодекса "Нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами или пиротехническими изделиями".
Нарушителям грозит штраф от 13,5 до 27 миллионов сумов, обязательные общественные работы или даже лишение свободы до трех лет.
В начале декабря правительство Узбекистана вновь ввело запрет на ввоз, продажу и использование петард и фейерверков (II класс опасности).
Ввоз и использование пиротехнических изделий технического и специального назначения (III–V классы опасности — салюты, ракеты, профессиональные фейерверки) для массовых мероприятий разрешен в количествах, установленных властями.
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