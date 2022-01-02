https://uz.sputniknews.ru/20220102/prazdnik-s-ogonkom-na-toy-vorvalis-lyudi-s-avtomatami---video-22058517.html

Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео

Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео

В восточном Казахстане в ресторан в новогоднюю ночь ворвались вооруженные люди

2022-01-02T17:38+0500

2022-01-02T17:38+0500

2022-01-02T18:59+0500

в мире

происшествия

стрельба

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АШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В социальных сетях появилось видео, как в ресторан в разгар празднования врываются люди с автоматами и открывают стрельбу.Как сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан, инцидент произошел в ночь на 1 января в селе Урджар Восточно-Казахстанской области. Вооруженные люди ворвались в ресторан, где проходило торжество, и начали стрелять в воздух.Полиция задержала одного из стрелявших. Личность второго установлена, он находится в розыске. Заведено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса ("Хулиганство"), "налетчикам" грозит до семи лет лишения свободы.Читайте также: В Ташкенте задержан мужчина, рассылавший поддельные интимные фото знакомой

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происшествия, стрельба