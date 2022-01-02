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Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео
Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео
В восточном Казахстане в ресторан в новогоднюю ночь ворвались вооруженные люди
2022-01-02T17:38+0500
2022-01-02T18:59+0500
в мире
происшествия
стрельба
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АШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В социальных сетях появилось видео, как в ресторан в разгар празднования врываются люди с автоматами и открывают стрельбу.Как сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан, инцидент произошел в ночь на 1 января в селе Урджар Восточно-Казахстанской области. Вооруженные люди ворвались в ресторан, где проходило торжество, и начали стрелять в воздух.Полиция задержала одного из стрелявших. Личность второго установлена, он находится в розыске. Заведено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса ("Хулиганство"), "налетчикам" грозит до семи лет лишения свободы.Читайте также: В Ташкенте задержан мужчина, рассылавший поддельные интимные фото знакомой
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происшествия, стрельба

Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео

17:38 02.01.2022 (обновлено: 18:59 02.01.2022)
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАвтоматы АК-104 и АК-200
Автоматы АК-104 и АК-200 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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В восточном Казахстане в ресторан в новогоднюю ночь ворвались вооруженные люди
АШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В социальных сетях появилось видео, как в ресторан в разгар празднования врываются люди с автоматами и открывают стрельбу.
Как сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан, инцидент произошел в ночь на 1 января в селе Урджар Восточно-Казахстанской области. Вооруженные люди ворвались в ресторан, где проходило торжество, и начали стрелять в воздух.
"1 января 2022 года около 04.00 часов утра в одном из ресторанов села Урджар двумя местными жителями из-за возникших неприязненных отношений были совершены хулиганские действия с применением огнестрельного оружия. В результате произведённых ими выстрелов никто из присутствующих граждан не пострадал", - говорится в сообщении полиции Восточно-Казахстанской области.
Полиция задержала одного из стрелявших. Личность второго установлена, он находится в розыске. Заведено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса ("Хулиганство"), "налетчикам" грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также: В Ташкенте задержан мужчина, рассылавший поддельные интимные фото знакомой
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