https://uz.sputniknews.ru/20220102/sotrudnik-xokimiyata-bekabada-zaderjan-za-vzyatku-22057677.html
Сотрудник хокимията Бекабада задержан за взятку
Сотрудник хокимията Бекабада задержан за взятку
Оперативники службы госбезопасности и прокуратуры поймали взяточников с поличным.
2022-01-02T16:33+0500
2022-01-02T16:33+0500
2022-01-02T16:33+0500
происшествия
взятка
бекабад
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Главный специалист хокимията Бекабада попался с поличным при получении взятки в размере 128 тысяч долларов, сообщает Служба госбезопасности.Сотрудники Ташкентского областного управления Службы государственной безопасности, областной прокуратуры и областного управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали при получении взятки представителя бекабадской мэрии и его ранее судимого родственника.Кроме того, в Самаркандской области задержан житель Ургутского района, который за взятку в тысячу долларов обещал переоформить 10 гектаров арендуемой им земли на имя другого человека.В Джизакской области также с поличным при получении задатка задержан ранее судимый гражданин, который за взятку в 25 тысяч долларов обещал помочь с покупкой здания и земельного участка в Ташкенте.Против всех задержанных возбуждены уголовные дела, ведется расследование, подчеркивают в пресс-службе СГБ.Читайте также: Опознаны люди, взорвавшие огнетушитель в новогоднюю ночь
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взятка, бекабад
Сотрудник хокимията Бекабада задержан за взятку
Оперативники службы госбезопасности и прокуратуры поймали взяточников с поличным.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik.
Главный специалист хокимията Бекабада попался с поличным при получении взятки в размере 128 тысяч долларов, сообщает Служба госбезопасности
.
Сотрудники Ташкентского областного управления Службы государственной безопасности, областной прокуратуры и областного управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали при получении взятки представителя бекабадской мэрии и его ранее судимого родственника.
"Выяснилось, что за эти деньги работник хокимията обещал оказать потерпевшему содействие в приватизации здания дошкольного учреждения и выделении 1 га земли в городе", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.
Кроме того, в Самаркандской области задержан житель Ургутского района, который за взятку в тысячу долларов обещал переоформить 10 гектаров арендуемой им земли на имя другого человека.
В Джизакской области также с поличным при получении задатка задержан ранее судимый гражданин, который за взятку в 25 тысяч долларов обещал помочь с покупкой здания и земельного участка в Ташкенте.
Против всех задержанных возбуждены уголовные дела, ведется расследование, подчеркивают в пресс-службе СГБ.