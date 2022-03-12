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Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога
Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога
Яркий, легкий и вкусный рецепт ананасового пирога, который понравится даже самым капризным гостям.
2022-03-12T08:00+0500
2022-03-12T08:00+0500
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рецепт
пирог
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Всемирный день ананаса стоит отметить. Предлагаем вам нарядный, душистый и вкусный пирог для праздничного стола.Рецепт ананасового пирога: ингредиентыРецепт ананасового пирога: приготовлениеОчистите ананас, разрежьте на колечки (можно взять консервированные). Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте коричневым сахаром, сверху выложите колечки ананасов. В центр колечек вложите коктейльную вишенку (можно заменить замороженной или свежей ягодой).Смешайте в чашке сухие ингредиенты: пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соль. В отдельной ёмкости смешайте сметану, яйца, цедру и сок лимона и половины апельсина, сахар. Затем вмешайте растопленное сливочное масло и всыпьте сухие ингредиенты.Ананасовые колечки присыпьте сахаром, выложите и распределите тесто в форме. Запекайте 40-45 минут при температуре 185 градусов.Готовый пирог немного остудите, затем переверните на блюдо.Читайте также:Как приготовить легкий и полезный оливье &gt;&gt;
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рецепт, пирог

Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога

08:00 12.03.2022
© Pixabay/SecurityАнанас
Ананас - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2022
© Pixabay/Security
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Яркий, легкий и вкусный рецепт ананасового пирога, который понравится даже самым капризным гостям.
Всемирный день ананаса стоит отметить. Предлагаем вам нарядный, душистый и вкусный пирог для праздничного стола.

Рецепт ананасового пирога: ингредиенты

1 спелый ананас;
290 г пшеничной муки;
100 г миндальной муки;
12 г разрыхлителя;
1 г соли;
300 г сметаны (20%);
4 яйца;
цедра 1 апельсина + 1 лимона;
сок 1 лимона + 1/2 апельсина (75 мл вместе);
1 ч. л. ванильного экстракта;
180 г сахара;
55 г растопленного сливочного масла + 35 г для смазывания формы;
50 г коричневого/золотого сахара для присыпания формы;
несколько коктейльных вишен и листья мяты.

Рецепт ананасового пирога: приготовление

Очистите ананас, разрежьте на колечки (можно взять консервированные).
Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте коричневым сахаром, сверху выложите колечки ананасов. В центр колечек вложите коктейльную вишенку (можно заменить замороженной или свежей ягодой).
Смешайте в чашке сухие ингредиенты: пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соль. В отдельной ёмкости смешайте сметану, яйца, цедру и сок лимона и половины апельсина, сахар. Затем вмешайте растопленное сливочное масло и всыпьте сухие ингредиенты.
Ананасовые колечки присыпьте сахаром, выложите и распределите тесто в форме. Запекайте 40-45 минут при температуре 185 градусов.
Готовый пирог немного остудите, затем переверните на блюдо.
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