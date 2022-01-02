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https://uz.sputniknews.ru/20220102/zarplaty-pensii-posobiya-kakoy-budet-sotsialnaya-sfera-v-novom-uzbekistane-22056104.html
Зарплаты, пенсии, пособия: какой будет социальная сфера в новом Узбекистане?
Зарплаты, пенсии, пособия: какой будет социальная сфера в новом Узбекистане?
В рамках стратегии развития страны на 2022-2026 годы вырастут пенсии, а все нуждающиеся получат пособия и матпомощь. Какие еще изменения ждут социальную сферу – в обзоре корреспондента Sputnik Узбекистан.
2022-01-02T14:48+0500
2022-01-02T14:48+0500
общество
указ
пенсия
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В Узбекистане повысится максимальный размер зарплаты для расчета некоторых пособий и выплат. Это предусмотрено проектом указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы", который размещен для общественного обсуждения.В частности, с 1 января 2023 года власти планируют повысить максимальный размер заработной платы, принимаемый для расчета пенсии. Теперь он будет составлять не десять, а двенадцать базовых величин исчисления пенсии.В Закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан" внесут следующие изменения:Кроме того, власти планируют до 2026 года полностью охватить социальными пособиями и материальной помощью нуждающиеся слои населения.Для этого определят госорган, ответственный за ведение единой политики в сфере социальной защиты, создадут систему социального страхования, организуют предоставление социальной помощи и услуг малообеспеченным семьям на основе социального договора.В информационной системе "Единый реестр социальной защиты" создадут отдельную базу данных по женщинам, молодежи и лицам с инвалидностью, нуждающимся в помощи.Кроме того, для внедрения "активной" модели махалли, непосредственного решения проблем населения и развития регионов в 2022 году, состояние дел в махалле станет главным критерием оценки деятельности министерств, ведомств и хокимиятов.К тому же, жители махалли теперь смогут внести вотум недоверия своему председателю.С 1 сентября 2021 года в Узбекистане установлены:Как сообщалось ранее, поскольку 31 декабря и 1-4 января в Узбекистане объявлены нерабочими днями, пенсии и пособия за январь будут перечислены гражданам на банковские карты с 5-6 января.Читайте также: Некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
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указ, пенсия

Зарплаты, пенсии, пособия: какой будет социальная сфера в новом Узбекистане?

14:48 02.01.2022
© Sputnik / SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Sputnik
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В рамках стратегии развития страны на 2022-2026 годы вырастут пенсии, а все нуждающиеся получат пособия и матпомощь. Какие еще изменения ждут социальную сферу – в обзоре корреспондента Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В Узбекистане повысится максимальный размер зарплаты для расчета некоторых пособий и выплат. Это предусмотрено проектом указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы", который размещен для общественного обсуждения.
В частности, с 1 января 2023 года власти планируют повысить максимальный размер заработной платы, принимаемый для расчета пенсии. Теперь он будет составлять не десять, а двенадцать базовых величин исчисления пенсии.
В Закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан" внесут следующие изменения:
с трех до шести лет увеличится суммарный срок нахождения в отпусках по уходу за ребенком, засчитываемый в стаж работы при расчете пенсии женщинам ( сейчас засчитывается время нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, но не более 3 лет в общей сложности);
в трудовой стаж будет включаться время ухода за детьми с инвалидностью с детства до 18 лет при назначении пенсии.
Кроме того, власти планируют до 2026 года полностью охватить социальными пособиями и материальной помощью нуждающиеся слои населения.
Для этого определят госорган, ответственный за ведение единой политики в сфере социальной защиты, создадут систему социального страхования, организуют предоставление социальной помощи и услуг малообеспеченным семьям на основе социального договора.
В информационной системе "Единый реестр социальной защиты" создадут отдельную базу данных по женщинам, молодежи и лицам с инвалидностью, нуждающимся в помощи.
Кроме того, для внедрения "активной" модели махалли, непосредственного решения проблем населения и развития регионов в 2022 году, состояние дел в махалле станет главным критерием оценки деятельности министерств, ведомств и хокимиятов.
К тому же, жители махалли теперь смогут внести вотум недоверия своему председателю.
С 1 сентября 2021 года в Узбекистане установлены:
минимальный размер оплаты труда — 822 000 сумов в месяц;
базовая расчетная величина — 270 000 сумов в месяц;
базовая величина исчисления пенсии — 289 000 сумов в месяц;
размер пенсии по возрасту — 565 000 сумов в месяц;
размер пособия детям с инвалидностью — 622 000 сумов в месяц.
Как сообщалось ранее, поскольку 31 декабря и 1-4 января в Узбекистане объявлены нерабочими днями, пенсии и пособия за январь будут перечислены гражданам на банковские карты с 5-6 января.
Читайте также: Некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
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