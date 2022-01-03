https://uz.sputniknews.ru/20220103/spustya-50-let-pomnyu-uzbekskuyu-lepeshku-dina-rubina-o-detstve-v-tashkente--foto-22029617.html

"Спустя 50 лет помню узбекскую лепешку": Дина Рубина о детстве в Ташкенте – фото

"Спустя 50 лет помню узбекскую лепешку": Дина Рубина о детстве в Ташкенте – фото

Дина Рубина благодаря письмам поклонников вспомнила детство в Ташкенте. В одном из сообщений читатели рассказали ей, что пополнили свою коллекцию картин натюрмортом отца знаменитой писательницы в узбекском стиле.

2022-01-03T06:00+0500

2022-01-03T06:00+0500

2022-01-03T06:00+0500

это интересно

дина рубина

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В своем блоге в Instagram писательница красочно рассказала о любимом лакомстве, вкус которого помнит до сих пор. Дина Рубина благодаря письмам поклонников вспомнила детство в Ташкенте. В одном из сообщений читатели рассказали ей, что пополнили свою коллекцию картин натюрмортом отца знаменитой писательницы – члена Союза художников СССР, преподавателя Ташкентского театрально-художественного института, живописца Ильи Рубина. Фотографию натюрморта в узбекском стиле, написанного отцом, Дина Рубина опубликовала в своем Instagram и дополнила ее небольшим рассказом о детстве. "Я открыла ее (фотографию – Sputnik) и обмерла: год 70-й, одна из любимых композиций отца: виноград и яблоки на керамическом блюде, и конечно же, страсть его – узбекская лепешка. Как я любила в детстве выгрызать из них хрупкую хрустящую середку – прожаренную, пахучую, с черными зернышками тмина! "Па-ап, ну ты когда закончишь?" "Не клянчи, лепешки прописываю последними, они не портятся…". И вот, спустя пятьдесят лет сижу, смотрю я на эту лепешку – а ведь я ее помню, благоуханную узбекскую лепешку с зернышками тмина! Мастерская отца пронизана солнечными полосами. Он вытирает ветошью кисть, кивает на постановку: "Закончил. Хватай-терзай свою добычу". И я рву на куски эту, уже суховатую хлебную плоть, добираюсь до хрусткого пятачка и грызу его, грызу…грызу…".Нежный и добрый Ташкент: Дина Рубина о съемках биографического фильма >>Читатели Дины Рубиной поблагодарили ее за воспоминания о Ташкенте. "Ваши воспоминания такие вкусные", "Вкус узбекской лепешки – это восторг! Спасибо Вам за эту память!", "Как же это все откликается! Я до сих пор люблю именно эту хрустящую серединку узбекской лепешки. Родилась и выросла в Ташкенте и помню запах лепешки" - пишут пользователи в комментариях. Писательница Дина Рубина родилась в 1953 году в Ташкенте. В 1977 году окончила Ташкентскую консерваторию по классу фортепиано. Ее первый рассказ "Беспокойная натура" был напечатан в журнале "Юность", когда Рубиной исполнилось 16 лет.Литературную известность принесла Рубиной повесть "Когда же пойдет снег?..", вышедшая в 1977 году. В этом же году она была принята в Союз писателей Узбекской ССР.Дина Рубина: чего греха таить, я ташкентский человек, но это не мой Ташкент >> С 1977 по 1978 год Рубина преподавала в Ташкентском институте культуры, в 1978-1984 годах руководила литобъединением при Союзе писателей Узбекистана. В этот период она написала пьесу-мюзикл "Чудесная дойра" (1982). В 1980-х годах в Ташкенте были опубликованы книги "Дом за зеленой калиткой" (1982), "Отворите окно!" (1987). В 1984 году переехала в Москву. На данный момент проживает в Израиле, где продолжает писать на русском языке. Наибольшую известность Рубиной принес роман "На солнечной стороне улицы", написанный в 2006 году. Недавно в России вышла в продажу новая книга Дины Рубиной "Маньяк Гуревич".

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дина рубина