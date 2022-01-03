https://uz.sputniknews.ru/20220103/tashkentskoe-metro-zapustilo-telegram-bot-22066073.html

Ташкентское метро запустило Telegram-бот

Ташкентское метро запустило Telegram-бот

Жители столицы могут отправлять ему свои жалобы и предложения по работе метрополитена.

2022-01-03T17:41+0500

2022-01-03T17:41+0500

2022-01-03T17:41+0500

общество

ташкент

метро

telegram

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Ташкентское метро запустило Telegram-бот для обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.Жители столицы могут отправить свои жалобы и предложения по работе метрополитена в формате текста, аудио или видео в Telegram-канал @TaklifhamdamurojaatlaruchunBot. Каждое обращение сотрудники метро рассмотрят в присутствии ответственных руководителей, обещают в пресс-службе.

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ташкент, метро, telegram