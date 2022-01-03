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https://uz.sputniknews.ru/20220103/tashkentskoe-metro-zapustilo-telegram-bot-22066073.html
Ташкентское метро запустило Telegram-бот
Ташкентское метро запустило Telegram-бот
Жители столицы могут отправлять ему свои жалобы и предложения по работе метрополитена.
2022-01-03T17:41+0500
2022-01-03T17:41+0500
общество
ташкент
метро
telegram
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Ташкентское метро запустило Telegram-бот для обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.Жители столицы могут отправить свои жалобы и предложения по работе метрополитена в формате текста, аудио или видео в Telegram-канал @TaklifhamdamurojaatlaruchunBot. Каждое обращение сотрудники метро рассмотрят в присутствии ответственных руководителей, обещают в пресс-службе.
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ташкент, метро, telegram

Ташкентское метро запустило Telegram-бот

17:41 03.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелефон в руке
Телефон в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Жители столицы могут отправлять ему свои жалобы и предложения по работе метрополитена.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Ташкентское метро запустило Telegram-бот для обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
"В целях изучения онлайн предложений и обращений граждан Пресс-службой ГУП "Ташкентский метрополитен" в "Telegram" запущен специальный бот под названием "Тошкент метрополитенига мурожаат", - говорится в сообщении.
Жители столицы могут отправить свои жалобы и предложения по работе метрополитена в формате текста, аудио или видео в Telegram-канал @TaklifhamdamurojaatlaruchunBot. Каждое обращение сотрудники метро рассмотрят в присутствии ответственных руководителей, обещают в пресс-службе.
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