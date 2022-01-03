https://uz.sputniknews.ru/20220103/uchenye-sozdadut-sistemu-dlya-lecheniya-raka-22061686.html

Ученые создадут систему для лечения рака

Ученые создадут систему для лечения рака

Российские ученые разрабатывают ускоритель нейтронов для терапии рака.

2022-01-03T08:00+0500

2022-01-03T08:00+0500

2022-01-03T08:00+0500

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рак

лечение онкологии

ученые

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В России может появиться первый в стране ускоритель нейтронов для доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии раковых заболеваний. Над проектом работают ученые Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора института Петр Багрянский.В августе 2021 года власти России приняли решение создать центр бор-нейтронозахватной терапии в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.Бор-нейтронозахватную терапию (БНЗТ) называют перспективным методом лечения злокачественных опухолей. Она представляет собой избирательное уничтожение раковых клеток без хирургического вмешательства, через облучение эпитепловыми нейтронами.По сообщению Новосибирского государственного университета, БНЗТ работает на формах рака, которые признали неизлечимыми: мелоаноме, глиобластоме, менингиоме, опухоли шеи и других. Однако широкое применение БНЗТ ограничено использованием ядерного реактора в качестве источника нейтронов.Чтобы популяризировать методику, сибирские ученые предложили разработать ускорительный источник нейтронов.Читайте также: Ученые совершили открытие в анатомии человека

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рак, лечение онкологии, ученые