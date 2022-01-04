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Лео Бокерия рассказал, как быстро восстановиться после коронавируса
Лео Бокерия рассказал, как быстро восстановиться после коронавируса
Упражнение, рекомендованное академиком РАН, занимает всего 15 минут и помогает восстановить дыхательную мускулатуру. 04.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-04T08:00+0500
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лео бокерия
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Людям, перенесшим коронавирус, нужно читать вслух. Это отличный способ восстановить дыхательную мускулатуру, рассказал РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Как объяснил врач, после коронавируса особенно страдает дыхательная мускулатура, включая межреберные мышцы. И важно, чтобы они быстро восстановились.Читайте также: Ученые создадут систему для лечения рака
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лео бокерия, коронавирус covid-19

Лео Бокерия рассказал, как быстро восстановиться после коронавируса

08:00 04.01.2022
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаАкадемик Лео Бокерия
Академик Лео Бокерия - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2022
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
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Упражнение, рекомендованное академиком РАН, занимает всего 15 минут и помогает восстановить дыхательную мускулатуру.
Людям, перенесшим коронавирус, нужно читать вслух. Это отличный способ восстановить дыхательную мускулатуру, рассказал РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Я многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", - сказал Бокерия.
Как объяснил врач, после коронавируса особенно страдает дыхательная мускулатура, включая межреберные мышцы. И важно, чтобы они быстро восстановились.
"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - заявил Бокерия.
Читайте также: Ученые создадут систему для лечения рака
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