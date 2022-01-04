https://uz.sputniknews.ru/20220104/mitingi-iz-za-gaza-i-reaktsiya-tokaeva-glavnoe-o-sobytiyax-v-kazaxstane--video-22070164.html

Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео

Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео

Новый 2022 год в Казахстане начался с акций протеста. На западе страны — в Мангистауской области — люди вышли бастовать.

2022-01-04T13:00+0500

2022-01-04T13:00+0500

2022-01-04T13:00+0500

видео

казахстан

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Дело в том, что 1 января цены на сжиженный газ отпустили в свободное плавание, а уже 2 января жители региона вышли на улице высказать свое недовольство.Демонстранты заявили, что цена на газ взлетела до 120 тенге за литр. В ночь на 3 января в разгорающийся конфликт лично вмешался президент страны Касым-Жомарт Токаев.Глава государства поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в городе Жанаозен. Согласно распоряжению премьера Аскара Мамина, была создана правительственная комиссия. Она уже приступила к работе.Власти пообещали снизить в регионе цены на газ со 120 до 85-90 тенге за литр.Агентство по защите и развитию конкуренции запустило расследование в отношении собственников АЗС на предмет ценового сговора.Сегодня в Актау собралось около 2 тысяч человек. Протестующие также собираются на площади в Жанаозене — уже более 1,5 тысячи человек.За событиями следите в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

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