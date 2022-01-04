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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20220104/smi-taliby-xotyat-vernut-afganskie-vertolety-iz-uzbekistana--video-22075621.html
СМИ: талибы хотят вернуть афганские вертолеты из Узбекистана — видео
СМИ: талибы хотят вернуть афганские вертолеты из Узбекистана — видео
Об этом сообщили по местному телеканалу Tolo News. Подробности — в материале.
2022-01-04T18:00+0500
2022-01-04T18:00+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Представители "Талибана"* начали переговоры с соседними странами о возвращении в Афганистан воздушных судов.Речь идет о вертолетах, на которых бежали афганские пилоты в Узбекистан и Таджикистан после смены власти, передает телеканал Tolo News.По его словам, контакты ведутся на высоком уровне."Правительства двух стран неоднократно призывали вернуть воздушные суда нынешнему правительству Афганистана. Конечно, они делали предложения, но пока их (воздушные суда) не передали", — заявил другой член движения, представитель Минобороны Инаятулла Хваразами.Между тем точное количество воздушных судов, оказавшихся в государствах Центральной Азии, неизвестно, отмечает Tolo News.Известно, что США и их союзники передали бывшим афганским властям большое количество самолетов и другой воздушной техники в течение 20 лет своего присутствия.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Видео: когда и на каких может быть признано правительство "Талибана"* &gt;&gt;Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии &gt;&gt;
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СМИ: талибы хотят вернуть афганские вертолеты из Узбекистана — видео

18:00 04.01.2022
© AFPЧлен "Талибана"*
Член Талибана* - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2022
© AFP
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Об этом сообщили по местному телеканалу Tolo News. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Представители "Талибана"* начали переговоры с соседними странами о возвращении в Афганистан воздушных судов.
Речь идет о вертолетах, на которых бежали афганские пилоты в Узбекистан и Таджикистан после смены власти, передает телеканал Tolo News.
"Свыше 40 воздушных судов были увезены в соседние страны, преимущественно в Таджикистан и Узбекистан. Начались переговоры об их возвращении", — приводит канал слова представителя талибов Инамуллы Самангани.
По его словам, контакты ведутся на высоком уровне.
"Правительства двух стран неоднократно призывали вернуть воздушные суда нынешнему правительству Афганистана. Конечно, они делали предложения, но пока их (воздушные суда) не передали", — заявил другой член движения, представитель Минобороны Инаятулла Хваразами.
Между тем точное количество воздушных судов, оказавшихся в государствах Центральной Азии, неизвестно, отмечает Tolo News.
Известно, что США и их союзники передали бывшим афганским властям большое количество самолетов и другой воздушной техники в течение 20 лет своего присутствия.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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