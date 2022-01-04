https://uz.sputniknews.ru/20220104/smi-taliby-xotyat-vernut-afganskie-vertolety-iz-uzbekistana--video-22075621.html

СМИ: талибы хотят вернуть афганские вертолеты из Узбекистана — видео

СМИ: талибы хотят вернуть афганские вертолеты из Узбекистана — видео

Об этом сообщили по местному телеканалу Tolo News. Подробности — в материале.

2022-01-04T18:00+0500

2022-01-04T18:00+0500

2022-01-04T18:00+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сми

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Представители "Талибана"* начали переговоры с соседними странами о возвращении в Афганистан воздушных судов.Речь идет о вертолетах, на которых бежали афганские пилоты в Узбекистан и Таджикистан после смены власти, передает телеканал Tolo News.По его словам, контакты ведутся на высоком уровне."Правительства двух стран неоднократно призывали вернуть воздушные суда нынешнему правительству Афганистана. Конечно, они делали предложения, но пока их (воздушные суда) не передали", — заявил другой член движения, представитель Минобороны Инаятулла Хваразами.Между тем точное количество воздушных судов, оказавшихся в государствах Центральной Азии, неизвестно, отмечает Tolo News.Известно, что США и их союзники передали бывшим афганским властям большое количество самолетов и другой воздушной техники в течение 20 лет своего присутствия.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Видео: когда и на каких может быть признано правительство "Талибана"* >>Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии >>

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