https://uz.sputniknews.ru/20220105/skonchalsya-akademik-saydiaxrol-tuxtaev-22078466.html

Скончался академик Сайдиахрол Тухтаев

Скончался академик Сайдиахрол Тухтаев

Ученый внес огромный вклад в развитие неорганической химии, подготовку квалифицированных кадров в этой сфере.

2022-01-05T10:42+0500

2022-01-05T10:42+0500

2022-01-05T11:36+0500

общество

академик

скончался

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Академик Академии наук Республики Узбекистан Сайдиахрол Тухтаев ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает издание УзА. Семье покойного выразили свои соболезнования Шавкат Мирзиёев и другие официальные лица страны. Сайдиахрол Тухтаев родился 1 сентября 1942 года в Ташкенте. Он окончил Ташкентский политехнический институт (Ташкентский государственный технический университет) в 1963 году. Свою трудовую деятельность Тухтаев начал в качестве инженера-технолога чирчикского филиала Республиканского государственного института азотной промышленности (АО "Узкимёсаноатлойиха"). Также он проходил обучение в аспирантуре Института химии Академии наук.Скончался академик Темурбек Усманов >>За свою почти 60-летнюю карьеру Тухтаев работал на различных должностях. Он был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, замдиректора по научной работе Института химии Академии наук, начальником отдела Института удобрений, руководителем проекта и главным научным сотрудником Института общей и неорганической химии.Ученый внес огромный вклад в развитие неорганической химии, подготовку квалифицированных кадров в этой сфере. Под его научным руководством подготовлены десятки кандидатов и докторов наук.Скончался академик Узбекистана Мирхожи Аскаров >>Также академик является автором сотен научных статей, нескольких монографий, многочисленных разработок и патентов. Он разработал научные основы для минеральных удобрений - суперфосфат и сульфат калия.Сайдиахролу Тухтаеву присвоено звание "Заслуженный изобретатель и рационализатор Республики Узбекистан", а также он стал обладателем медали "Шухрат".Читайте также:Ушла из жизни академик Раъно Убайдуллаева >>Скончался академик Шавкат Акмалханов >>

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академик, скончался