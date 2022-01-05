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Скончался академик Сайдиахрол Тухтаев
10:42 05.01.2022 (обновлено: 11:36 05.01.2022)
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Ученый внес огромный вклад в развитие неорганической химии, подготовку квалифицированных кадров в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Академик Академии наук Республики Узбекистан Сайдиахрол Тухтаев ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает издание УзА.
Семье покойного выразили свои соболезнования Шавкат Мирзиёев и другие официальные лица страны.
Академик Сайдиахрол Тухтаев
Сайдиахрол Тухтаев родился 1 сентября 1942 года в Ташкенте. Он окончил Ташкентский политехнический институт (Ташкентский государственный технический университет) в 1963 году. Свою трудовую деятельность Тухтаев начал в качестве инженера-технолога чирчикского филиала Республиканского государственного института азотной промышленности (АО "Узкимёсаноатлойиха"). Также он проходил обучение в аспирантуре Института химии Академии наук.
За свою почти 60-летнюю карьеру Тухтаев работал на различных должностях. Он был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, замдиректора по научной работе Института химии Академии наук, начальником отдела Института удобрений, руководителем проекта и главным научным сотрудником Института общей и неорганической химии.
Ученый внес огромный вклад в развитие неорганической химии, подготовку квалифицированных кадров в этой сфере. Под его научным руководством подготовлены десятки кандидатов и докторов наук.
Ученый внес огромный вклад в развитие неорганической химии, подготовку квалифицированных кадров в этой сфере. Под его научным руководством подготовлены десятки кандидатов и докторов наук.
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Также академик является автором сотен научных статей, нескольких монографий, многочисленных разработок и патентов. Он разработал научные основы для минеральных удобрений - суперфосфат и сульфат калия.
Сайдиахролу Тухтаеву присвоено звание "Заслуженный изобретатель и рационализатор Республики Узбекистан", а также он стал обладателем медали "Шухрат".
Также академик является автором сотен научных статей, нескольких монографий, многочисленных разработок и патентов. Он разработал научные основы для минеральных удобрений - суперфосфат и сульфат калия.
Сайдиахролу Тухтаеву присвоено звание "Заслуженный изобретатель и рационализатор Республики Узбекистан", а также он стал обладателем медали "Шухрат".
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