https://uz.sputniknews.ru/20220105/zagranpasporta-nachali-vydavat-v-tsentrax-gosuslug-22079520.html
Загранпаспорта начали выдавать в центрах госуслуг
Загранпаспорта начали выдавать в центрах госуслуг
Доступен подробный список центров, где уже внедрена система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу.
2022-01-05T12:17+0500
2022-01-05T12:17+0500
2022-01-05T12:27+0500
общество
выдача загранпаспортов
загранпаспорт
агентство государственных услуг
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Центры государственных услуг Узбекистана вместе с отделениями внутренних дел начали оформлять и выдавать загранпаспорта с 1 января 2022-го, сообщает пресс-служба Агентства госуслуг.Отмечается, что с начала года цена на услугу немного снизилась и составила 270 тысяч сумов (1 БРВ). Ранее размер госпошлины достигал 1,2 БРВ.В Узбекистане снизили размер госпошлины за получение биометрического загранпаспорта >>В настоящее время узбекистанцам доступен подробный список центров госуслуг, где уже внедрена система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу. По данным агентства, такая услуга будет доступна во всех центрах к концу 2022 года.
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выдача загранпаспортов, загранпаспорт, агентство государственных услуг
Загранпаспорта начали выдавать в центрах госуслуг
12:17 05.01.2022 (обновлено: 12:27 05.01.2022)
Узбекистанцам доступен подробный список центров, где уже внедрена система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik.
Центры государственных услуг Узбекистана вместе с отделениями внутренних дел начали оформлять и выдавать загранпаспорта с 1 января 2022-го, сообщает
пресс-служба Агентства госуслуг.
Отмечается, что с начала года цена на услугу немного снизилась и составила 270 тысяч сумов (1 БРВ). Ранее размер госпошлины достигал 1,2 БРВ.
В настоящее время узбекистанцам доступен подробный список
центров госуслуг, где уже внедрена система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу.
По данным агентства, такая услуга будет доступна во всех центрах к концу 2022 года.