https://uz.sputniknews.ru/20220105/zagranpasporta-nachali-vydavat-v-tsentrax-gosuslug-22079520.html

Загранпаспорта начали выдавать в центрах госуслуг

Загранпаспорта начали выдавать в центрах госуслуг

Доступен подробный список центров, где уже внедрена система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу.

2022-01-05T12:17+0500

2022-01-05T12:17+0500

2022-01-05T12:27+0500

общество

выдача загранпаспортов

загранпаспорт

агентство государственных услуг

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Центры государственных услуг Узбекистана вместе с отделениями внутренних дел начали оформлять и выдавать загранпаспорта с 1 января 2022-го, сообщает пресс-служба Агентства госуслуг.Отмечается, что с начала года цена на услугу немного снизилась и составила 270 тысяч сумов (1 БРВ). Ранее размер госпошлины достигал 1,2 БРВ.В Узбекистане снизили размер госпошлины за получение биометрического загранпаспорта >>В настоящее время узбекистанцам доступен подробный список центров госуслуг, где уже внедрена система выдачи биометрических паспортов для выезда за границу. По данным агентства, такая услуга будет доступна во всех центрах к концу 2022 года.

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выдача загранпаспортов, загранпаспорт, агентство государственных услуг