https://uz.sputniknews.ru/20220106/po-belorusskomu-stsenariyu-rossiyu-i-kazaxstan-jdet-glubokaya-integratsiya---video-22093730.html

По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео

По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео

После достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки в Казахстане — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в нашем материале.

2022-01-06T20:34+0500

2022-01-06T20:34+0500

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видео

мультимедиа

казахстан

протесты

мнение эксперта

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Власти Казахстана отныне всегда будут советоваться с Москвой. Такого мнения придерживается политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев. В интервью Sputnik эксперт прокомментировал события,, которые разворачиваются в эти дни в Алматы. По его словам, ОДКБ нацелена на восстановление государственной власти в Казахстане. Для этого в стране будет проведена уникальная операция. Однако после достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в видео на канале Sputnik >>

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мультимедиа , казахстан, протесты, мнение эксперта, видео