https://uz.sputniknews.ru/20220106/po-belorusskomu-stsenariyu-rossiyu-i-kazaxstan-jdet-glubokaya-integratsiya---video-22093730.html
По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео
По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео
После достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки в Казахстане — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в нашем материале.
2022-01-06T20:34+0500
2022-01-06T20:34+0500
2022-01-06T20:37+0500
видео
мультимедиа
казахстан
протесты
мнение эксперта
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Власти Казахстана отныне всегда будут советоваться с Москвой. Такого мнения придерживается политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев. В интервью Sputnik эксперт прокомментировал события,, которые разворачиваются в эти дни в Алматы. По его словам, ОДКБ нацелена на восстановление государственной власти в Казахстане. Для этого в стране будет проведена уникальная операция. Однако после достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в видео на канале Sputnik >>
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , казахстан, протесты, мнение эксперта, видео
По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео
20:34 06.01.2022 (обновлено: 20:37 06.01.2022)
После достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки в Казахстане — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в нашем материале.
Власти Казахстана отныне всегда будут советоваться с Москвой. Такого мнения придерживается политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев. В интервью Sputnik эксперт прокомментировал события,, которые разворачиваются в эти дни в Алматы.
По его словам, ОДКБ нацелена на восстановление государственной власти в Казахстане. Для этого в стране будет проведена уникальная операция. Однако после достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в видео на канале Sputnik >>