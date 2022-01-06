Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220106/po-belorusskomu-stsenariyu-rossiyu-i-kazaxstan-jdet-glubokaya-integratsiya---video-22093730.html
По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео
По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео
После достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки в Казахстане — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в нашем материале.
2022-01-06T20:34+0500
2022-01-06T20:37+0500
видео
мультимедиа
казахстан
протесты
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/06/22093684_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef2589c03bd3b90fad29acebdcf83802.jpg
Власти Казахстана отныне всегда будут советоваться с Москвой. Такого мнения придерживается политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев. В интервью Sputnik эксперт прокомментировал события,, которые разворачиваются в эти дни в Алматы. По его словам, ОДКБ нацелена на восстановление государственной власти в Казахстане. Для этого в стране будет проведена уникальная операция. Однако после достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в видео на канале Sputnik &gt;&gt;
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/06/22093684_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18eda1bfd054d3a03c045860a74ba351.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , казахстан, протесты, мнение эксперта, видео

По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео

20:34 06.01.2022 (обновлено: 20:37 06.01.2022)
© Sputnik
Подписаться на
После достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки в Казахстане — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в нашем материале.
Власти Казахстана отныне всегда будут советоваться с Москвой. Такого мнения придерживается политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев. В интервью Sputnik эксперт прокомментировал события,, которые разворачиваются в эти дни в Алматы.
По его словам, ОДКБ нацелена на восстановление государственной власти в Казахстане. Для этого в стране будет проведена уникальная операция. Однако после достижения поставленной цели — нормализации политической обстановки — перед миротворцами появятся другие важные задачи. Какие именно — смотрите в видео на канале Sputnik >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:00Эксперт рассказал, что ждет авторынок Узбекистана в 2022 году – видео
20:34По белорусскому сценарию: Россию и Казахстан ждет глубокая интеграция — видео
19:13Джабаров объяснил, почему Запад может ввести санкции против Казахстана
19:03UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана
18:34Аварийно-диспетчерская служба многоквартирных домов будет работать круглосуточно
17:05Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане
16:23Впервые в мире за сутки свыше двух млн человек заболели коронавирусом
15:42Американцы готовы сражаться против своего правительства с оружием в руках
15:01Продать революционное искусство. Дорого
14:43Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов
14:03Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане
13:19Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс
12:44В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось
12:15В Нурафшане пять человек взломали банкомат: сколько денег забрали грабители
11:27Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
11:08В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан
10:27UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе
08:00Доктор Мясников развеял главное заблуждение о коронавирусе
07:00Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий
ВчераКак ананас поможет организму "ожить" после новогодних праздников — видео