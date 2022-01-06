https://uz.sputniknews.ru/20220106/uzairways-otmenila-perelety-v-neskolko-gorodov-kazaxstana-22093395.html
UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана
UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана
По данным перевозчика, авиасообщение отменено по техническим причинам аэропортов назначения.
2022-01-06T19:03+0500
2022-01-06T19:03+0500
2022-01-06T19:17+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
казахстан
авиасообщение
полеты
перелеты
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways приостанавливает регулярные рейсы в казахстанские города Алматы, Актобе и Актау с 8 по 13 января, сообщает пресс-служба компании.Согласно данным UzAirways, авиасообщение отменено по техническим причинам аэропортов назначения. Какие авиарейсы отменяютсяОтмечается, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билета по месту его приобретения. К тому же для них доступна услуга бесплатного перебронирования поездки на любую свободную дату после возобновления полетов.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токев ввел по всей территории республики чрезвычайное положение до 19 января из-за массовых протестов, связанных с резким повышением цен на сжиженный нефтяной газ. В соответствии с режимом, предусмотрен комендантский час с 23.00 до 7.00. В стране усилена охраны особо важных объектов, а также запрещены массовые мероприятия, забастовки и продажа оружия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways, казахстан, авиасообщение, полеты, перелеты
UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана
19:03 06.01.2022 (обновлено: 19:17 06.01.2022)
По данным перевозчика, авиасообщение приостанавливается по техническим причинам аэропортов назначения.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways приостанавливает регулярные рейсы в казахстанские города Алматы, Актобе и Актау с 8 по 13 января, сообщает
пресс-служба компании.
Согласно данным UzAirways, авиасообщение отменено по техническим причинам аэропортов назначения.
Какие авиарейсы отменяются
HY-761/762/763/764 по маршруту Ташкент – Алматы – Ташкент,
HY-767/768 по маршруту Самарканд – Алматы – Самарканд;
HY-9729/9730 по маршруту Нукус – Актобе – Нукус;
HY-9725/9726 по маршруту Ургенч – Актау – Ургенч;
HY-9727/9728 по маршруту Нукус – Актау – Нукус.
Отмечается, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билета по месту его приобретения. К тому же для них доступна услуга бесплатного перебронирования поездки на любую свободную дату после возобновления полетов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токев ввел по всей территории республики чрезвычайное положение до 19 января из-за массовых протестов, связанных с резким повышением цен на сжиженный нефтяной газ. В соответствии с режимом, предусмотрен комендантский час с 23.00 до 7.00. В стране усилена охраны особо важных объектов, а также запрещены массовые мероприятия, забастовки и продажа оружия.