https://uz.sputniknews.ru/20220106/uzairways-otmenila-perelety-v-neskolko-gorodov-kazaxstana-22093395.html

UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана

UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана

По данным перевозчика, авиасообщение отменено по техническим причинам аэропортов назначения.

2022-01-06T19:03+0500

2022-01-06T19:03+0500

2022-01-06T19:17+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

казахстан

авиасообщение

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перелеты

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways приостанавливает регулярные рейсы в казахстанские города Алматы, Актобе и Актау с 8 по 13 января, сообщает пресс-служба компании.Согласно данным UzAirways, авиасообщение отменено по техническим причинам аэропортов назначения. Какие авиарейсы отменяютсяОтмечается, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билета по месту его приобретения. К тому же для них доступна услуга бесплатного перебронирования поездки на любую свободную дату после возобновления полетов.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токев ввел по всей территории республики чрезвычайное положение до 19 января из-за массовых протестов, связанных с резким повышением цен на сжиженный нефтяной газ. В соответствии с режимом, предусмотрен комендантский час с 23.00 до 7.00. В стране усилена охраны особо важных объектов, а также запрещены массовые мероприятия, забастовки и продажа оружия.

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авиакомпания uzbekistan airways, казахстан, авиасообщение, полеты, перелеты