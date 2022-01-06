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https://uz.sputniknews.ru/20220106/v-nurafshane-pyat-chelovek-vzlomali-bankomat-skolko-deneg-zabrali-grabiteli-22087648.html
В Нурафшане пять человек взломали банкомат: сколько денег забрали грабители
В Нурафшане пять человек взломали банкомат: сколько денег забрали грабители
Злоумышленники вооружились ломом и другими подручными инструментами. Они взломали банкомат "Пойтахт банка".
2022-01-06T12:15+0500
2022-01-06T12:17+0500
общество
кража
ограбление
банкоматы
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Группа неизвестных лиц в масках и перчатках вскрыла банкомат в центре Нурафшана и забрала из ячейки 19,4 млн сумов, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкентской области. Отмечается, что злоумышленники вооружились ломом и другими подручными инструментами. Они взломали банкомат "Пойтахт банка" 11 декабря в 2.30 ночи. Правоохранители задержали нарушителей по горячим следам. Подозреваемыми в грабеже оказались молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет.Поймали с поличным: взломщика банкомата задержали на месте преступления &gt;&gt;В ходе проведенного расследования выяснилось, что спустя два дня после первой кражи мужчины пытались взломать платежный терминал Paynet. Однако им не удалось забрать деньги.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь злоумышленников могут оштрафовать на 81 млн сумов (300 БРВ). Также им грозит ограничение свободы от трех до пяти лет либо лишение свободы от трех до пяти лет.Читайте также:"Денег нет — иди, куда хочешь": хакеры взломали в банке Гулистана бегущую строку &gt;&gt;Мигрант из ЦА попытался садовой тяпкой взломать банкомат в Ногинске &gt;&gt;
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кража, ограбление, банкоматы

В Нурафшане пять человек взломали банкомат: сколько денег забрали грабители

12:15 06.01.2022 (обновлено: 12:17 06.01.2022)
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Злоумышленники вооружились ломом и другими подручными инструментами. Они взломали банкомат "Пойтахт банка".
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Группа неизвестных лиц в масках и перчатках вскрыла банкомат в центре Нурафшана и забрала из ячейки 19,4 млн сумов, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкентской области.
Отмечается, что злоумышленники вооружились ломом и другими подручными инструментами. Они взломали банкомат "Пойтахт банка" 11 декабря в 2.30 ночи.
Правоохранители задержали нарушителей по горячим следам. Подозреваемыми в грабеже оказались молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет.
Поймали с поличным: взломщика банкомата задержали на месте преступления >>
В ходе проведенного расследования выяснилось, что спустя два дня после первой кражи мужчины пытались взломать платежный терминал Paynet. Однако им не удалось забрать деньги.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь злоумышленников могут оштрафовать на 81 млн сумов (300 БРВ). Также им грозит ограничение свободы от трех до пяти лет либо лишение свободы от трех до пяти лет.
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