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https://uz.sputniknews.ru/20220106/v-samarkande-mujchina-napal-na-soseda-s-toporom-chem-vse-zakonchilos-22087904.html
В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось
В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось
Инцидент произошел 31 декабря на дехканском рынке в Ургутском районе. Между двумя мужчинами произошел конфликт.
2022-01-06T12:44+0500
2022-01-06T12:46+0500
общество
самаркандская область
топор
убийство
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. В Самаркандской области мужчина едва не лишился головы в канун нового года, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.Инцидент произошел 31 декабря на дехканском рынке в Ургутском районе. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них схватил топор и нанес другому удары в область головы и шеи. В Сурхандарье женщина с топором защитила свой дом от сноса — видео &gt;&gt;Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался в больнице от полученных ран.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Ведется следствие.Читайте также:На известного узбекского блогера напали с топором в Самарканде &gt;&gt;В Каттакургане мужчина напал на сожительницу с топором &gt;&gt;
самаркандская область
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самаркандская область, топор, убийство

В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось

12:44 06.01.2022 (обновлено: 12:46 06.01.2022)
© Pexels/samer daboulТопор в руках
Топор в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2022
© Pexels/samer daboul
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. В Самаркандской области мужчина едва не лишился головы в канун нового года, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Инцидент произошел 31 декабря на дехканском рынке в Ургутском районе. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них схватил топор и нанес другому удары в область головы и шеи.
В Сурхандарье женщина с топором защитила свой дом от сноса — видео >>

Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался в больнице от полученных ран.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Ведется следствие.
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