https://uz.sputniknews.ru/20220106/v-samarkande-mujchina-napal-na-soseda-s-toporom-chem-vse-zakonchilos-22087904.html

В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось

В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось

Инцидент произошел 31 декабря на дехканском рынке в Ургутском районе. Между двумя мужчинами произошел конфликт.

2022-01-06T12:44+0500

2022-01-06T12:44+0500

2022-01-06T12:46+0500

общество

самаркандская область

топор

убийство

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. В Самаркандской области мужчина едва не лишился головы в канун нового года, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.Инцидент произошел 31 декабря на дехканском рынке в Ургутском районе. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них схватил топор и нанес другому удары в область головы и шеи. В Сурхандарье женщина с топором защитила свой дом от сноса — видео >>Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался в больнице от полученных ран.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Ведется следствие.Читайте также:На известного узбекского блогера напали с топором в Самарканде >>В Каттакургане мужчина напал на сожительницу с топором >>

самаркандская область

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самаркандская область, топор, убийство