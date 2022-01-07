https://uz.sputniknews.ru/20220107/poxmele-posle-bitvy-zatulin-o-protestax-v-kazaxstane-i-pozitsii-zapada-22095431.html

Похмелье после битвы: Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада

Похмелье после битвы: Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада

Что послужило причиной массовых выступлений в Казахстане? Какова роль миротворцев, и что ждать от Запада? На вопросы Sputnik ответил Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ.

2022-01-07T10:42+0500

2022-01-07T10:42+0500

2022-01-07T10:42+0500

в мире

казахстан

санкции

константин затулин

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik."Сегодняшнюю ситуацию, после решения о вводе миротворцев ОДКБ, я бы назвал похмельем после битвы. А само решение носит демонстративный характер. Не считаем же мы, что 3600 человек миротворческого контингента смогут контролировать многомилионный Казахстан" - говорит Константин Затулин.Депутат подчеркивает, что это решение было предложено президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, чтобы "закрепить те успехи, которых он достиг в борьбе за прекращение двоевластия и всю полноту власти в Казахстане. Именно Токаев, уволивший правительство и все руководство спецслужб, сейчас нуждается во внешнем прикрытии, чтобы не дать кому бы то ни было раскачать ситуацию в обратную сторону"."Не думаю, что Запад причастен к началу выступлений"Константин Затулин считает, что события последних нескольких дней очевидно не были случайными. И произошли они, по мнению политика, в неудобный для России момент, когда президент России Владимир Путин готовится к встрече с президентом США Джозефом Байденом, когда до крайности обострены отношения с Западом в связи с Украиной."Очень легко сейчас скатиться к версии, что это все с самого начала -западный сценарий, который отвлекает наше внимание и ослабляет наши позиции в диалоге с Западом, - говорит депутат Госдумы, - У нас есть эксперты, которые всегда по любому поводу ищут руку Запада – они зеркально похожи на тех западных экспертов, которые во всем ищут руку Москвы"."Я считаю, что Запад – как коллективный Запад, как мировая субстанция, - безусловно, присутствует в любых событиях в любой точке земного шара. Но считать, что все произошедшее в Казахстане организовано по щелчку пальцев из Брюсселя и Вашингтона - это значит быть зашоренным и некомпетентным аналитиком. Я не думаю, что Запад причастен к началу этих выступлений", - говорит Константин Затулин.О завинченных и раскрученных гайках"Думаю, что все произошедшее носит внутриказахстанский характер, и в качестве причин выступают недостатки в социально-экономической политике. Низкий уровень жизни, наличие других поводов для недовольства. Завинченные гайки во внутриполитической сфере, раскрученные – в интернете и сфере общественных связей. Сквозь пальцы смотрели на активизацию национал-радикалов".Депутат напомнил, что власти давали "гомерические сроки всем тем, кто заикнется о недостатках политики Казахстана с пророссийских позиций и при этом совершенно патерналистски относились к национал-радикалам, которые раскачивали тему "Казахстан только для казахов"".Отражением этого, по мнению политика, являлся "определенный дрейф" – перевод казахского языка с кириллицы на латиницу, изменение языкового закона, продвижение идеи единственного государственного языка (Согласно части 2 статьи 7 Конституции Казахстана, русский язык наравне с казахским (государственным по части 1 той же статьи) официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления – Ред.).Роль миротворцев и вероятность санкцийКонстантин Затулин уверен, что миротворцы не будет заниматься уничтожением боевиков, если не возникнет крайне необходимости: "Они будут просто демонстративно присутствовать при том, как возродившие веру в свои силы правоохранители Казахстана будут справляться с ситуацией.Роль миротворческой операции ОДКБ, насколько я понимаю – демонстративная. Чтобы само их присутствие удостоверяло: власть Казахстана в случае необходимости может и получит помощь со стороны ОДКБ".Ряд западных аналитиков уже заговорили о том, что ввод сил ОДКБ может стать причиной для нового витка антироссийских санкций. Константин Затулин уверен, что сейчас формальных оснований для введения санкций Западом нет."Разве у западных стран возникли основания для введения санкций за ввод миротворцев в Нагорный Карабах? Конечно, нет. Напротив, на Западе это не то чтобы публично приветствовали, но поддержали эту идею.Что касается Казахстана, не думаю, что будет речь идти о какой-то поддержке. В пропагандистском плане они конечно будут это обыгрывать, но формально повода для санкций нет. Власти страны, состоящей в военно-политическом союзе ОДКБ, обратились в ОДКБ в соответствие с ее уставом, и организация пошла навстречу. Какие здесь могут быть поводы для санкций?Другое дело, что на Западе будут искать свою выгоду, будут определенным образом настраивать своих агентов влияния. Не должно быть сомнения: Запад будет использовать в своих интересах любую ситуацию в любой стране" - заключает депутат.Читайте также:Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в КазахстанеДжабаров объяснил, почему Запад может ввести санкции против Казахстана

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казахстан, санкции, константин затулин